Oto jaką dyscyplinę trenuje córka Wilfredo Leona. "Ma tylko 9 lat"

Srebro olimpijskie i mistrzostw świata, jedno złoto mistrzostw Europy i dwa Ligi Narodów, cztery triumfy w Lidze Mistrzów - to największe osiągnięcia Wilfredo Leona, który jest jednym z najlepszych siatkarzy na świecie. Okazuje się, że w ślady słynnego ojca chce pójść starsza córka (i najstarsza z trojga jego dzieci), marząca o wielkiej karierze sportowej. Chociaż w innej dyscyplinie sportu.

Natalia, bo tak nazywa się dziewięciolatka, niedawno wygrała turniej tenisowy w Łęcznej, co wyszło na jaw w trakcie wywiadu Leona z TVP Sport. Poza tym okazało się, że 32-latek dzieli z córką półkę na trofea - na razie on zdecydowanie bardziej ją zapełnił.

- (Natalia - red.) przyszła na górę - tam, gdzie trzymam medale i trofea - z pucharem wygranym w [...] zawodach tenisowych. Powiedziała mi: "Tato, ty to dopiero masz ich dużo". Odparłem jej, że jest jeszcze malutka. Ja w jej wieku miałem ich z sześć, a ona ma już 10! To bardzo dużo. Dodałem, że jest już o kilka kroków przede mną, i że jeśli chce mieć jeszcze więcej medali, to musi grać w kolejnych turniejach, nie może tego zaniechać. Chciałem ją zmotywować - wyznał reprezentant Polski.

Choć bardzo docenia osiągnięcia Natalii, to nie chce nakładać na nią nadmiernej presji. - Jestem z niej dumny. Widać po każdy treningu i turnieju, że poważnie traktuje grę w tenisa. Jednocześnie łączy to ze szkołą, bierze udział w innych zajęciach pozalekcyjnych... Ale na razie ma tylko 9 lat! Chcemy (z żoną Małgorzatą - red.), żeby miała jeszcze trochę dzieciństwa - podkreślił.

- Mówimy jej, że najważniejsze to robić to, co się kocha. Żadne z nas nie będzie trenować za nią. Jeśli powie któregoś dnia, że tego nie lubi, znajdziemy coś innego, co skradnie jej serce. A jeśli wybierze tę drogę, na pewno będziemy jej największymi kibicami - dodał Leon, który doskonale wie, ilu wyrzeczeń wymaga wejście na najwyższy sportowy poziom.

Na pewno jego córka może spokojnie zdobywać kolejne trofea. - Ja trzymam swoje nagrody w domu, a ona dekoruje pucharami i medalami mieszkanie w Lublinie. Na wszystko znajdzie się miejsce - żartobliwie podsumował gwiazdor.

Niebawem Wilfredo Leon dołoży do bogatej kolekcji kolejny medal PlusLigi. Pytanie tylko, jakiego koloru - pierwszy mecz finałowej rywalizacji Bogdanka Lublin przegrała z Wartą w Zawierciu aż 0:3 (19:25, 21:25, 14:25). Drugie spotkanie odbędzie się w środę 29 kwietnia na Lubelszczyźnie.