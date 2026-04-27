Grbić zdradził swoje plany wobec reprezentacji Polski

Prawie dwa tygodnie temu Nikola Grbić ogłosił skład reprezentacji Polski siatkarzy na sezon 2026. Zabrakło kilku kluczowych zawodników, którzy stanowili o sile kadry - m.in. Bartosza Kurka, Marcina Janusza, Bartosza Bednorza, Norberta Hubera czy Łukasza Kaczmarka.

Zobacz wideo Justyna Łysiak: "Zdecydowanie ten mecz nie poszedł po naszej myśli"

Nikola Grbić tłumaczy plan na debiutantów

W składzie Polaków znalazło się za to aż dwunastu zawodników, którzy mają szansę na debiut. Są to: Sergiusz Serafin (Chaumont, Francja), Jakub Majchrzak, Jakub Ciunajtis (obaj Indykpol AZS Olsztyn), Bartosz Zych, Bartosz Fijałek (obaj ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Jakub Kiedos (Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa), Adrian Markiewicz (Aluron CMC Warta Zawiercie), Maksym Kędzierski (PGE GiEK Skra Bełchatów) oraz czterej siatkarze grający na zapleczu Plus Ligi: Michał Grabek, Marcel Bakaj (obaj KPS Siedlce), Błażej Bień (BKS Bydgoszcz) i Jakub Przybyłkowicz (SMS PZPS Spała).

Teraz Nikola Grbić zdradził, jaki plan ma na debiutantów.

- Będą trenować z nami do turnieju towarzyskiego Silesia Cup. Później niektórzy dołączą do swoich kadr młodzieżowych, a inni wrócą do Spały. Wiem, że kadra do lat 22 ma w tym roku mistrzostwa Europy, ale nawet jeśli któryś z tych graczy pojedzie z nami na pierwszy turniej Ligi Narodów do Chin [10-14 czerwca], zdąży jeszcze na swoje przygotowania - powiedział Nikola Grbić dla "Przeglądu Sportowego Onet"

Turniej Silesia Cup odbędzie się w dniach 20-23 maja. Wystąpią w nim Polska, Serbia, Ukraina oraz aktualny wicemistrz świata - Bułgaria. Pierwszy turniej Ligi Narodów rozpocznie się w dniach 10-14 czerwca w Chinach.

W tym roku imprezą najważniejszą imprezą dla kadry siatkarzy są mistrzostwa Europy, na których Polska będzie bronić tytułu. Mistrzostwa Starego Kontynentu potrwają w dniach 9-26 września i odbędą się w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech.