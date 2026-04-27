Leon wyjawił ws. gry dla reprezentacji Polski. "Powiedziałem, czego chcę"

Reprezentacja Polski w siatkówce przejdzie w tym roku spore zmiany. W szerokiej kadrze ogłoszonej przez trenera Nikolę Grbicia zabrakło m.in. Bartosza Kurka, Bartosza Bednorza czy Norberta Hubera. Z występów w narodowych barwach sam zrezygnował z kolei Marcin Janusz. W składzie znalazł się za to Wilfredo Leon i to pomimo pewnych problemów ze zdrowiem.

Leon dostał pytanie o dalszą grę w reprezentacji. "Nie myślałem o tym"

Przyjmujący Bogdanki LUK-u Lublin zmaga się z urazem dłoni. Mimo to dalej pomaga swojej drużynie. Stawi się też na zgrupowaniu kadry. W rozmowie z TVP Sport pytany był, czy nie zastanawiał się nad tym, bo tym razem odpuścić sezon reprezentacyjny. - Nie, nie myślałem o tym. Moje kontuzje nie spowodowały jeszcze, że nie mogę pojawić się na boisku. Kiedy rozmawiałem z trenerem, zapytał mnie, czego potrzebuję. Powiedziałem mu, czego chcę, by fizycznie i mentalnie dobrze wrócić do gry. On się zgodził -zdradził siatkarz.

Jak sam doprecyzował, zażyczył sobie nieco dłuższej przerwy po zakończeniu rozgrywek klubowych. Oznacza to, że odpuści początek Ligi Narodów, a w biało-czerwonych barwach zobaczymy go później. - Po miesiącu przerwy i czasie z rodziną dołączę do drużyny - dodał.

Leon zaskoczony decyzją Grbicia. "Byłem w szoku"

Z całego sezonu reprezentacyjnego więc nie zrezygnuje. Na taki ruch w przeszłości decydowała się część jego kolegów. Rok temu z powodów zdrowotych zrobił to Mateusz Bieniek. Leon twierdził jednak, że jego uraz nie jest na tyle poważny. - Najpierw dłoń mocno spuchła. Ból na początku oddziaływał na trzy palce, później tylko na dwa. Teraz jeszcze trochę boli, ruchomość dopiero wraca. Jak ścisnę za mocno, to odczuwam dyskomfort. Nie ma jednak dramatu. Nie musiałem przejść operacji. To była jedyna rzecz, której się bałem - wyjaśnił.

W tym samym wywiadzie przyjmujący odniósł się też wspomnianych wcześniej absencji w drużynie Grbicia. - Najbardziej byłem zdziwiony tym, że nie ma mojego kumpla i współlokatora podczas zgrupowań kadry - stwierdził krótko. Chodzi o brak powołania dla środkowego Norberta Hubera. - Byłem w szoku, kiedy pojawiła się ta informacja - skomentował.