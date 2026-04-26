Wielki powrót do Tauron Ligi. Potrzebowały tylko jednego sezonu!

W marcu 2025 roku siatkarki MKS-u Kalisz spadły z Tauron Ligi. W 22. kolejce drużyna poległa z ITA Tools Stalą Mielec 1:3, co sprawiło, że Stal awansowała do play-offów, a MKS pożegnał się z siatkarską ekstraklasą. Wówczas zespół zajął ostatnie miejsce w tabeli.

MKS Kalisz wraca do Tauron Ligi po roku przerwy

Celem tego klubu było jedno - powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Siatkarki Netlandu MKS Kalisz zaczęły bardzo dobrze, bo były rewelacją tegorocznej edycji Tauron Pucharu Polski. Pierwszoligowa drużyna poległa dopiero z drużyną BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Wcześniej zawodniczki z Kalisza pokonały m.in. KSG Warszawa, czyli drużyną, z którą zmierzyły się w finale 1. ligi siatkarek.

Do wyłonienia triumfatora tych rozgrywek potrzebne były cztery mecze. W pierwszym, rozgrywanym 18 kwietnia górą były zawodniczki MKS-u Kalisz, które wygrały 3:1. W rewanżu do wyrównania doprowadziły siatkarki KSG Warszawa, które wygrały takim samym bilansem setów.

W trzecim meczu, rozgrywanym w Kaliszu, gospodynie rozbiły przeciwniczki do 18., 15. i 18. Decydujący - jak się później okazało - mecz został rozegrany w niedzielę 26 kwietnia. I tym razem potrzebne były cztery sety ostatecznie Kaliszanki wygrały 3:1 (25:18, 24:26, 25:18, 26:24) i tym samym przypieczętowały swój powrót do Tauron Ligi.

Przypomnijmy, że Netland MKS Kalisz wygrał fazę zasadniczą pierwszej ligi z sześciopunktową przewagą nad drugą drużyną KSG Warszawa.

W niedzielę, 26 kwietnia rozegrano także mecz o mistrzostwo Tauron Ligi. O tytuł walczą siatkarki KS DevelopRes Rzeszów i PGE Budowlani Łódź. W czwartym meczu podopieczne Macieja Biernata wygrały 3:1 (25:22, 25:27, 25:22, 25:21) i doprowadziły do remisu 2-2. O tym, kto zdobędzie mistrzostwo Polski, zadecyduje mecz zaplanowany na środę, 29 kwietnia. Początek o godz. 20:00.