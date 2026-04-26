Powrót na stronę główną

Wielki powrót do Tauron Ligi. Potrzebowały tylko jednego sezonu!

Dokładnie jeden sezon trwała relegacja żeńskiej drużyny siatkarskiej MKS Kalisz. Zawodniczki tego klubu właśnie wygrały swój trzeci mecz przeciwko KSG Warszawa i przypieczętowały swój powrót do Tauron Ligi kobiet. Wcześniej sprawiły niespodziankę w Pucharze Polski, docierając do półfinału.
Netland MKS Kalisz
Screen - https://www.instagram.com/p/DXmzjG0lpCA/

W marcu 2025 roku siatkarki MKS-u Kalisz spadły z Tauron Ligi. W 22. kolejce drużyna poległa z ITA Tools Stalą Mielec 1:3, co sprawiło, że Stal awansowała do play-offów, a MKS pożegnał się z siatkarską ekstraklasą. Wówczas zespół zajął ostatnie miejsce w tabeli.

Zobacz wideo Alicja Grabka: "Czułyśmy wsparcie po tej dość bolesnej porażce"

MKS Kalisz wraca do Tauron Ligi po roku przerwy

Celem tego klubu było jedno - powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Siatkarki Netlandu MKS Kalisz zaczęły bardzo dobrze, bo były rewelacją tegorocznej edycji Tauron Pucharu Polski. Pierwszoligowa drużyna poległa dopiero z drużyną BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Wcześniej zawodniczki z Kalisza pokonały m.in. KSG Warszawa, czyli drużyną, z którą zmierzyły się w finale 1. ligi siatkarek.

Do wyłonienia triumfatora tych rozgrywek potrzebne były cztery mecze. W pierwszym, rozgrywanym 18 kwietnia górą były zawodniczki MKS-u Kalisz, które wygrały 3:1. W rewanżu do wyrównania doprowadziły siatkarki KSG Warszawa, które wygrały takim samym bilansem setów.

W trzecim meczu, rozgrywanym w Kaliszu, gospodynie rozbiły przeciwniczki do 18., 15. i 18. Decydujący - jak się później okazało - mecz został rozegrany w niedzielę 26 kwietnia. I tym razem potrzebne były cztery sety ostatecznie Kaliszanki wygrały 3:1 (25:18, 24:26, 25:18, 26:24) i tym samym przypieczętowały swój powrót do Tauron Ligi.

Przypomnijmy, że Netland MKS Kalisz wygrał fazę zasadniczą pierwszej ligi z sześciopunktową przewagą nad drugą drużyną KSG Warszawa.

 

W niedzielę, 26 kwietnia rozegrano także mecz o mistrzostwo Tauron Ligi. O tytuł walczą siatkarki KS DevelopRes Rzeszów i PGE Budowlani Łódź. W czwartym meczu podopieczne Macieja Biernata wygrały 3:1 (25:22, 25:27, 25:22, 25:21) i doprowadziły do remisu 2-2. O tym, kto zdobędzie mistrzostwo Polski, zadecyduje mecz zaplanowany na środę, 29 kwietnia. Początek o godz. 20:00.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.