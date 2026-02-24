Polski gigant na skraju upadku. "Zawodnicy mieli nie odbyć treningu"

W ostatnich latach Jastrzębski Węgiel stanowił o sile siatkarskiej PlusLigi. Ale to nie wszystko. Oprócz mistrzostw Polski, pucharów i superpucharów polski w sezonach 2023 i 2024 dołożyli po srebrnym medalu Ligi Mistrzów, a w ubiegłej kampanii zajęli trzecią lokatę.

Ogromne problemy Jastrzębskiego Węgla. Źle to wygląda

Jednak w tym sezonie na światło dzienne wyszły ogromne problemy finansowe drużyny. W mediach pojawiały się doniesienia o zaległościach względem m.in. zawodników, co sprawiło, że klub mógł zostać pozbawiony licencji.

Ostatecznie władze ligi przyznały Jastrzębskiemu Węglowi warunkową licencję, ale termin uregulowania zaległości był przeznaczony do minionego poniedziałki. Teraz Jakub Balcerzak ujawnia, iż na razie nic się nie poprawiło.

"Bardzo trudna sytuacja klubu z Jastrzębia-Zdroju. Pieniędzy jak nie było, tak nadal nie ma... Termin potwierdzenia uregulowania zaległości, na podstawie której jastrzębianom została przyznana warunkowa licencja, minął wczoraj" - czytamy.

"Na obecną chwilę, wszystko co związane z przyszłym sezonem zostało wstrzymane. W najbliższych dniach możliwa rada nadzorcza i kolejne ważne decyzje dotyczące przyszłości JSW Jastrzębskiego Węgla..." - dodano.

Padły konkretne kwoty

Dziennikarze "Przeglądu Sportowego" potwierdzili te doniesienia i przekazali konkretne kwoty. "W poniedziałek klub miał otrzymać ok. 8 mln zł, czyli tyle, ile wynoszą obecne zaległości, ale ta kwota nie pojawiła się w jego kasie. Według naszych informacji JSW wypłaciła klubowi łącznie jedynie kilka procent z kontraktu. Zawodnicy zostali o tym poinformowani przez prezesa Adama Gorola i we wtorek mieli nie odbyć pierwszego treningu" - czytamy.

"Problemy ciągną się jeszcze od poprzedniego sezonu. Kilku graczy, którzy odeszli przed obecnymi rozgrywkami z klubu miało jeszcze nie otrzymać premii za zdobycie Pucharu Polski w 2025 r. W najbliższych dniach ma odbyć się rada nadzorcza spółki JSW, na której mogą zapaść kolejne decyzje" - dodaje serwis.

Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Jastrzębski Węgiel. To, co dzieje się wewnątrz klubu odbija się także na tabeli. Aktualnie Jastrzębski Węgiel zajmuje szóste miejsce w PlusLidze z dorobkiem 33 pkt. To jednak nie sprawia, że są pewni miejsca w fazie play-off. Dziewiąta ZAKSA ma 29 "oczek" i naciska na te zespoły, które wciąż walczą o awans do decydującej fazy rozgrywek.

Kolejny mecz Jastrzębski Węgiel rozegra z Asseco Resovią w środę 25.02 o godz. 17:30. Dzień później ich rywalem będzie Barkom Każany Lwów, który zaskakuje w tym sezonie i jest w stanie pokonać pretendentó do tytułu: Bogdankę LUK Lublin, ZAKSĘ, czy Projekt Warszawa.