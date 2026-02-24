Trzy razy wygrał LM. Już wiadomo, w którym polskim klubie zagra

W PlusLidze jeszcze nie zakończono rundy zasadniczej, a tymczasem sporo najmocniejszych ekip ma już skompletowane składy na kolejny sezon. Wydaje się, że następne rozgrywki to będą "gwiezdne wojny" pomiędzy Aluron CMC Wartą Zawiercie a Bogdanką LUK Lublin. Do pierwszej z wymienionych ekip mają dołączyć Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski i Kamil Rychlicki. Drugi zespół wciąż będzie miał do dyspozycji m.in. Wilfredo Leona, Kewina Sasaka, Marcina Komendę, a dołączy do nich wybitny Japończyk Ran Takahashi. Bardzo możliwe, że to właśnie "Jurajscy Rycerze" i Lublinianie rozstrzygną między sobą kwestię mistrzowskiego tytułu. Do walki o medal będzie chciała włączyć się Asseco Resovia Rzeszów.

REKLAMA

Zobacz wideo PGE Projekt zgarnął komplet punktów w Olsztynie. Jan Firlej: Mieliśmy w sobie sportową złość

Kaczmarek zmienia klub. Zaskakujący transfer

Do klubu ze stolicy Podkarpacia trafi Łukasz Kaczmarek. Jak poinformował portal Nowiny24.pl, ten transfer jest już pewny. Od 2024 roku atakujący jest zawodnikiem Jastrzębskiego Węgla. Obecnie rozgrywa już jedenasty sezon w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Wcześniej notował ogromne sukcesy w barwach ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle z trzema triumfami w Lidze Mistrzów na czele. Występował w tym klubie w latach 2018-2024. Wcześniej grał dla Victorii Wałbrzych (2013-2015) oraz Cuprum Lubin (2015-2018).

W szczycie formy Kaczmarek był kluczowym punktem reprezentacji Polski. Najlepiej zapewne wspomina sezon 2023, kiedy jego dyspozycja była najwyższa, a on zdobył z kadrą złoto Ligi Narodów i mistrzostw Europy. Rok później był w kadrze, która wywalczyła olimpijskie srebro. Ma na swoim koncie także wicemistrzostwo świata (2022).

Jego transfer do Asseco Resovii trzeba odbierać jako niespodziankę. W końcu ten klub ma bardzo dobrego atakującego (Karola Butryna). Świetnie potrafi pokazać się także Jakub Bucki.

Oto transfery Asseco Resovii

Rzeszowianie zamykają skład na sezon 2026/27 i wygląda on ciekawie. Poza Kaczmarkiem do klubu dołączą Rumun Bela Bartha (obecnie Itas Trentino), Tobias Brand (Niemcy, Trefl Gdańsk), Kamil Kwasowski (Cuprum Stilon Gorzów) oraz Tymoteusz Lenik (SMS Spała). Trenerem zespołu ma pozostać Massimo Botti.