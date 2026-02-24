Polka wyrzucona z klubu. Oto powód

Martyna Łukasik po wyjeździe z Polic w 2024 roku nie może znaleźć sobie dobrego miejsca do rozwoju kariery klubowej. Być może kolejny wybór 26-letniej przyjmującej okaże się znacznie lepszy niż dwa ostatnie.

Łukasik szuka nowego klubu. Wróci do Polski?

Na sezon 2024/25 Martyna Łukasik postanowiła związać się z włoskim klubem Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, w którym nadal występuje Joanna Wołosz. Łukasik zdecydowaną większość czasu spędzała na ławce rezerwowych. W kolejnym sezonie postanowiła więc przenieść się do Turcji, gdzie fani od początku nie dawali Polce żadnego kredytu zaufania. Tym bardziej, że nasza przyjmująca miała zastąpić liderkę, Serbkę Katarinę Dangubić. Kibice Galatasaray byli wściekli takim obrotem spraw. Dziś już wiadomo, że Martyna Łukasik znowu musi poszukać sobie nowego klubu.

"Za obopólną zgodą rozstaliśmy się z zawodniczką naszej żeńskiej drużyny siatkarskiej Galatasaray Daikin. Dziękujemy Martynie Łukasik za jej zaangażowanie i życzymy jej sukcesów w dalszej karierze" - brzmi oficjalny komunikat klubu ze Stambułu.

26-latka od dłuższego czasu nie była w planach trenera Massimo Barboliniego. Włoski szkoleniowiec w poprzedni piątek opuścił szeregi Galatasaray. Teraz ogłoszono rozstanie z polską przyjmującą, która zmaga się z urazem nadgarstka. Nieco szerzej o tej sprawie napisał w portalu X turecki dziennikarz Can Bedel.

"Kontuzja Łukasik trwała dłużej, niż spodziewało się Galatasaray. Ponieważ powrót do treningów zajmie jej co najmniej kolejny miesiąc, a prawdopodobieństwo odzyskania pełnej gotowości do gry w dalszej części sezonu wydaje się niewielkie, strony podjęły decyzję o rozwiązaniu kontraktu za porozumieniem stron" - napisał Bedel.

Martyna Łukasik w trakcie swojego pobytu w Policach kolekcjonowała trofea. Czterokrotnie wygrywała mistrzostwo Polski, tyle samo razy sięgała po krajowy puchar, dwukrotnie zaś po superpuchar. W 2023, 2024 i 2025 roku z reprezentacją zdobywała brązowe krążki Ligi Narodów. Trzy lata temu została uznana najlepszą przyjmującą turnieju finałowego LN.