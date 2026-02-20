Piłkarze mogą się tylko uśmiać. Tyle zarobiły polskie kluby w Europie

W tegorocznych rozgrywkach Ligi Mistrzów naszą rodzimą PlusLigę reprezentują Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, PGE Projekt Warszawa oraz Asseco Resovia Rzeszów. Rzeszowski klub otrzymał tzw. dziką kartę w tej edycji, dzięki której może rywalizować z europejskimi markami na najwyższym klubowym poziomie.

REKLAMA

Zobacz wideo Paweł Zygmunt: Nie porównujmy biegania do biegów narciarskich! W życiu bym tego nie zrobił

Ile zarobiły polskie kluby w Europie?

Wszystkie polskie drużyny wywalczyły awans do fazy play-off tych rozgrywek. Drużyny z Lublina oraz Zawiercia jako zwycięzcy swoich grup mają już rozstawienie w ćwierćfinale, mało tego, podopieczni Michała Winiarskiego już wiedzą, że ich rywalem będzie włoskie Cucine Lube Civitanova. Natomiast Warszawianie oraz Rzeszowianie zagrają w fazie 1/8 finału. Stołeczny klub zmierzy się z Trentino, a w przypadku zwycięstwa "trafi" na mistrzów Polski (Bogdanka), natomiast zespół z Podkarpacia zagra o awans z belgijskim Knack Roeselare. Na zwycięzcę tej pary czeka już turecki Ziraat Bankasi Ankara z Tomaszem Fornalem w składzie.

W Pucharze CEV nasz kraj był reprezentowany przez JSW Jastrzębski Węgiel. Jastrzębianie pożegnali się z rozgrywkami na etapie 1/8 finału po dwóch porażkach z Gas Sales Piacenza 1:3, 1:3. W ćwierćfinale Pucharu Challenge Norwid Częstochowa przegrał rywalizację z Power Volley Milano (0:3, 3:2).

Jakub Balcerzak na portalu "X.com" opublikował, jak wygląda lista płac polskich zespołów występujących w europejskich pucharach. Informacje podane przez dziennikarza nie zawierają szczegółowych danych, dotyczących m.in. wyszczególnienia, które mecze były rozgrywane we własnej hali, a które na wyjeździe. Takich danych - według tego, co czytamy, niestety nie ma. Pod uwagę zostały wzięte tylko i wyłącznie opłaty i nagrody z Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (w skrócie CEV).

Zarobki klubów PlusLigi w europejskich pucharach:

Bogdanka LUK Lublin - 40 000 euro (ok. 168 000 złotych)

Aluron CMC Warta Zawiercie - 30 000 euro (ok. 127 000 złotych)

Asseco Resovia Rzeszów - 20 000 euro - (ok. 85 000 złotych)

PGE Projekt Warszawa - 20 000 euro - (ok. 85 000 złotych)

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa - 10 000 euro - (ok. 42 000 złotych)

JSW Jastrzębski Węgiel - (ok. 5000 euro - 21 000 złotych)

Sumując łącznie kwoty zarobione przez polskie kluby w Europie otrzymujemy "zawrotną" sumę około 530 tys. złotych.

Przez najbliższe trzy lata Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy będzie się odbywało w Mediolanie. Taką informację ogłosiła europejska federacja pod koniec ubiegłego roku.