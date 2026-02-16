Polski gigant wydał nagły komunikat. Prawie siedem miesięcy i koniec

Developres Rzeszów, broniący mistrzostwa Polski, prowadzi w tabeli TAURON Ligi i rywalizuje w Lidze Mistrzyń. Jednak w klubie doszło do zaskakującej zmiany na kluczowym stanowisku. O wszystkim klub poinformował w swoich mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo TAURON Puchar Polski Kobiet 2026: PGE Budowlani Łódź triumfują w Elblągu. Alicja Grabka: Rywalizacja o najwyższe miejsca w lidze będzie teraz bardziej wyrównana

Szok. Polski klub zmienia trenera

"Informujemy, że z dniem dzisiejszym zakończona została współpraca z pierwszym trenerem, Cesarem Hernandezem Gonzalezem. Dziękujemy trenerowi za dotychczasową pracę, wspólne zdobycie Superpucharu Polski oraz życzymy powodzenia w dalszej karierze zawodowej" - poinformowano na profilu klubu na portalu X. Na stanowisku wytrwał niespełna siedem miesięcy (od 24 lipca 2025 r.).

Rzeszowianie na swojej oficjalnej stronie klubowej przedstawili więcej szczegółów związanych z tą sytuacją. Opowiedziano między innymi o przyczynach pożegnania Hernandeza Gonzaleza.

"Decyzja o rozstaniu podyktowana jest analizą obecnej sytuacji zespołu. Zarząd Klubu uznał, że drużyna potrzebuje nowej energii oraz dodatkowego bodźca, aby skutecznie walczyć o obronę mistrzostwa Polski i realizację najwyższych celów sportowych" - czytamy. Chociaż w ostatnim czasie drużyna spisywała się naprawdę dobrze - wygrała 15 z 16 ostatnich meczów.

Co to oznacza dla rzeszowskich siatkarek? Póki co - jak poinformowano - obowiązki pierwszego trenera przejmie Jelena Blagojević. To była zawodniczka klubu, która grała w nim w latach 2017-2023. W polskiej lidze ma niebagatelne doświadczenie. W 2017 roku została mistrzynią Polski, sięgała także po wicemistrzostwo (2020, 2021, 2022, 2023) oraz brąz (2019, 2025).

"Jej dotychczasowe doświadczenie w roli asystentki trenera, a także znajomość specyfiki klubu oraz Ligi mają pomóc drużynie w odzyskaniu stabilizacji i odpowiedniego rytmu gry przed decydującą fazą sezonu" - uważają w klubie i przedstawiają w komunikacie.

Developres Rzeszów jest w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń, ponadto zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Tauron Ligi. O siedem punktów wyprzedza Budowlanych Łódź. W najlepszym meczu Rzeszowianki zagrają z VolleyWrocław (21 lutego o 12:30).