Osiem lat i koniec! Absolutna demolka w finale Pucharu Polski

W niedzielnym finale Tauron Pucharu Polski siatkarek zmierzyły się zespoły PGE Budowlanych Łódź oraz BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała. Dzień wcześniej zespół z Łodzi uporał się Developresem Rzeszów 3:1, zaś Bielszczanki w trzech setach pokonały Energę MKS Kalisz.

Pierwszą odsłonę zdecydowanie lepiej rozpoczęły siatkarki z Łodzi. Od pierwszej akcji rozpoczęły budowanie przewagi (2:0, 5:1, 9:4). Prawdziwy odjazd na tablicy wyników miał miejsce w środkowej i drugiej części partii. Siatkarki prowadzone przez Macieja Biernata znakomicie spisywały się na kontrze, podczas gdy ich rywalki miały trudności z przyjęciem oraz pierwszym atakiem. Efekt? 14:6 oraz 18:8. Do końca seta wiceliderki Tauron Ligi Siatkarek jeszcze powiększyły przewagę, zapisując premierowego seta na swoim koncie - 25:13.

W drugiej odsłonie podopieczne Bartłomieja Piekarczyka utrzymywały kontakt z dużo lepiej dysponowanymi Łodziankami tylko do stanu 8:6. "Budowlane" nie miały litości dla przeciwniczek ponownie "odjeżdżając" wynikiem po kapitalnej grze (12:8, 15:9, 17:10). Czwarty zespół ligowej tabeli zdołał jeszcze nawiązać kontakt w samej końcówce, broniąc aż pięciu piłek setowych. Przy szóstej nie dały już rady, choć Nowakowska miała piłkę do ataku na lewym skrzydle, lecz została zablokowana przez podwójny blok rywalek - 25:22.

Kibice zgromadzeni w Hali Sportowo-Widowiskowej w Elblągu mogli liczyć na to, iż podbudowane taką pogonią Bielszczanki postarają się nawiązać walkę w trzeciej partii. I początek tej odsłony mógł na to wskazywać, gdyż siatkarki trenera Piekarczyka lepiej rozpoczęły tego seta, prowadząc 3:1 oraz 4:2. Wówczas do głosu doszły zawodniczki prowadzone przez trenera Biernata. Aż dziesięć punktów przy zagrywce środkowej PGE Budowlanych Łódź, Joanny Lelonkiewicz zupełnie rozsypało ambicje rywalek. Blok po bloku, do tego świetna zagrywka - to była recepta na sukces w tej partii. W jej dalszej części Łodzianki tylko kontrolowały przebieg wydarzeń. Pamiętały o wydarzeniach z końcówki poprzedniego seta, kiedy to z wyniku 24:17 nieoczekiwanie zrobił się rezultat 24:22. Tym razem nie pozwoliły na stworzenie zagrożenia w decydującej fazie seta i pewnie zakończyły spotkanie po zepsutej zagrywce rywalek - 25:13.

Całe spotkanie potrwało zaledwie 74 minuty.

PGE Budowlani Łódź - BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 3:0 (25:13, 25:22, 25:13)

Po spotkaniu zostały przyznane nagrody indywidualne. Poniżej prezentujemy, kto został najlepszą zawodniczką na poszczególnych pozycjach, a także która z siatkarek otrzymała nagrodę MVP, czyli najlepszej zawodniczki turnieju.