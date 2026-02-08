Mecz reprezentanta Polski odwołany niemal w ostatniej chwili. Poważne kłopoty

Ziraat Bankasi Ankara miał w ten weekend zagrać z Rams Global Cizre Belediyespor w lidze tureckiej. Rywal drużyny Tomasza Fornala po raz kolejny w tym sezonie nie wyjdzie na parkiet. Powód - ten sam od początku rundy, czyli zaległości w płatnościach pensji dla siatkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Fornal przeprowadza się do Turcji. "Spoko kierunek"

Tomasz Fornal nie wyjdzie do gry. Rywal drużyny Polaka ogłosił bojkot

W tym sezonie siatkarze tureckiego Rams Global Cizre Belediyespor oddali już walkowerem mecz z Galatasaray Stambuł czy Fenerbahce, drużyną Fabiana Drzyzgi. Przed jednym ze spotkań zawodnicy pokazali do kamer transparent, na którym umieszczono apel o wsparcie klubu od władz miasta. Drużyna z Bursy wycofała się już też z Pucharu Turcji, a wielu siatkarzy odeszło z niej z winy klubu.

Mecz, który miał rozpocząć się o 16:00 czasu polskiego, został odwołany, ponieważ Cizre Belediyespor zdecydował się nie wychodzić na boisko. Turecka Federacja Piłki Siatkowej poinformowała, że spotkanie anulowano, a jego wynik zapisano jako zwycięstwo Ziraatu 3-0 po walkowerze.

Ziraat Bankkart Ankara to lider ligi tureckiej, a do tego jedna z najskuteczniejszych drużyn siatkarskiej Ligi Mistrzów. Do tej pory zespół Tomasza Fornala stracił w rozgrywkach kontynentalnych tylko jednego seta, a rywalizował z bardzo silnymi drużynami. Bez problemów pokonał min. słoweński ACH Volley Lublana 3:0 czy Itas Trentino, zwycięzcę LM w sezonie 23/24.

Zobacz też: Fornal zaskoczył szczerością. Po tych słowach Turcy będą źli

Ziraat to obecnie lider grupy A w siatkarskiej Champions League. W 4 meczach turecka drużyna straciła tylko jednego seta, co jest jednym z najlepszych wyników w Lidze Mistrzów. Taki sam osiągnęła tylko Aluron CMC Warta (1. miejsce w grupie D), a lepszy Lube Civitanova (0 straconych setów), która w grupie rywalizuje z Projektem Warszawa (2. miejsce w tabeli).