Mistrz Polski poznał rywala w ćwierćfinale LM! "Najlepszy możliwy"

DevelopRes Rzeszów w fazie grupowej zanotował tylko jedno potknięcie, przegrywając na wyjeździe z francuskim Levallois Paris Saint-Cloud 2:3. Mistrzynie Polski zgubiły też punkty w pierwszej konfrontacji z SSC Palmberg Schwerin, ale w rewanżu w środę nie było już żadnych wątpliwości, kto jest lepszy. Podopieczne trenera Cesara Hernandeza wygrały pewnie 3:0 i z pierwszego miejsca awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń.

REKLAMA

Zobacz wideo TAURON Liga: Sukces BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała okupiony kontuzją rozgrywającej. Komentuje Adriana Adamek

- Byłyśmy bardzo skoncentrowane, żeby wygrać zwłaszcza dwa pierwsze sety - mówiła Julita Piasecka w rozmowie z Polsatem Sport. - Jestem szczęśliwa, że czułam się luźniej w ataku - dodała najlepsza siatkarka tego spotkania, która zdobyła 13 punktów.

Developres - Eczacibasi w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń

DevelopRes poznał już kolejnego przeciwnika. O wejście do strefy medalowej Rzeszowianki zagrają z tureckim Eczacibasi Stambuł, które wygrało rywalizację w grupie C. Łatwo jednak nie było, bo tyle samo punktów (14) zgromadziło włoskie Numia Vero Volley Milano.

"Najlepszy możliwy rywal, żeby powalczyć, zwłaszcza przed własną publicznością" - skomentował Jakub Balcarzak, ekspert siatkarski.

W drużynie ze Stambułu również będziemy mieli polski akcent. Barw tego zespołu broni atakująca reprezentacji Polski Magdalena Stysiak. Oprócz niej szkoleniowiec Giulio Bregoli ma do dyspozycji m.in. Ebrar Karakurt, Dilay Ozdemir czy Danę Rattke. Eczacibasi w 2015 roku triumfowało w Lidze Mistrzyń.

Bezpośredni awans do 1/4 finału uzyskały ponadto A. Carraro Prosecco DOC Conegliano, Fenerbahce Medicana Stambuł oraz VakifBank Stambuł. O wejście do najlepszej ósemki w play-offach muszą jeszcze powalczyć: Olympiakos Pireus – Vero Volley Mediolan, SSC Palmberg Schwerin – Ankara Zeren Sport Klubu i Igor Gorgonzola Novara – Savino del Bene Scandicci. Z LM odpadły dwa inne polskiego kluby - ŁKS Commercecon Łódź i Grot Budowlani Łódź.

Pierwsze spotkania ćwierćfinałowe odbędą się w dniach 10-12 marca. Rewanże tydzień później.

DevelopRes szykuje się do Pucharu Polski

W najbliższy weekend DevelopRes czeka kolejne wyzwanie. W sobotę w półfinale Pucharu Polski rywalem broniących tytułu mistrzyń kraju będzie Grot Budowlani Łódź. Drugą parę tworzą NETLAND MKS Kalisz oraz BKS BOSTIK ZGO Bielsko-Biała. Turniej odbędzie się w Elblągu.