Wielki sukces polskiego zespołu. Nie było czego zbierać

Wielki sukces polskiej kobiecej siatkówki. DevelopRes Rzeszów awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, podopieczne trenera Cesara Hernandeza pokonały SSC Palmberg Schwerin 3:0 w spotkaniu 6. kolejki fazy grupowej. Triumf pozwolił na zajęcie pierwszego miejsca w grupie i awans do fazy play-off. Mistrzynie Polski będą jedynym reprezentantem kraju na tym etapie rozgrywek.
DevelopRes Rzeszów
Środowy wieczór (4 lutego) będzie wyjątkowy dla polskiej siatkówki. Mistrzynie Polski DevelopRes Rzeszów awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, dzięki wygranej 3:0 w spotkaniu 6. kolejki fazy grupowej z SSC Palmberg Schwerin. 

Pewny triumf polskich siatkarek. DevelopRes Rzeszów wygrał bez straty seta 

Siatkarki DevelopRes Rzeszów musiały rozpocząć spotkanie od odrabiania strat, w pewnym momencie Niemki prowadziły już 8:13. Podopieczne trenera Cesara Hernandeza rozpędziły się w drugiej części seta zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (17:19), a następnie dzięki serwisowi świetnie dysponowanej tego dnia Oliwii Sieradzkiej wyszły na prowadzenie 23:22, którego nie wypuściły do końca pierwsze partii, finalnie zwyciężając 25:23.

Wyrównany przebieg miał również drugi set, Rzeszowianki prowadziły w pewnym momencie 14:11, Niemki dzielnie walczyły jednak o odrobienie strat, skutecznie doprowadzając do remisu. Polski zespół podobnie jak w pierwszej partii rozkręcił się w końcówce. Drugi set zakończył się wygraną DevelopRes Rzeszów 25:21.

W trzecim secie polski zespół osiągnął najwyraźniejszą przewagę. Rywalki asami serwisowymi straszyły Julita Piasecka, Taylor Bannister i Karina Chmielewska. Piłkę meczową dał skuteczny atak Bannister, awans do ćwierćfinału przypieczętował punkt zdobyty zagrywką przez Marrit Jasper.

Finalnie DevelopRes Rzeszów pokonał SSC Palmberg Schwerin 3:0 (25:23, 25:21, 25:19). Mistrzynie Polski jako jedyny zespół z naszego kraju zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń. 

DevelopRes Rzeszów: Julita Piasecka, Dominika Pierzchała, Katarzyna Wenerska, Laura Jansen, Oliwia Sieradzka, Laura Heyrman – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Taylor Bannister, Karina Chmielewska, Marrit Jasper, Magda Kubas, Svitlana Dorsman, Nelly Adamczewska. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

SSC Palmberg Schwerin: Marije Ten Brinke, Mia Kirchhoff, Leana Grozer, Britte Stuut, Helena Kok, Hannah Kohn – Florien Reesink (libero) oraz Annegret Hoelzig, Vedrana Jaksetić, Anna Artyshuk, Iris Vos. Trener: Felix Koslowski.

