Wielki sukces polskiego zespołu. Nie było czego zbierać

Środowy wieczór (4 lutego) będzie wyjątkowy dla polskiej siatkówki. Mistrzynie Polski DevelopRes Rzeszów awansowały do ćwierćfinału Ligi Mistrzyń, dzięki wygranej 3:0 w spotkaniu 6. kolejki fazy grupowej z SSC Palmberg Schwerin.

Pewny triumf polskich siatkarek. DevelopRes Rzeszów wygrał bez straty seta

Siatkarki DevelopRes Rzeszów musiały rozpocząć spotkanie od odrabiania strat, w pewnym momencie Niemki prowadziły już 8:13. Podopieczne trenera Cesara Hernandeza rozpędziły się w drugiej części seta zmniejszyły różnicę do dwóch oczek (17:19), a następnie dzięki serwisowi świetnie dysponowanej tego dnia Oliwii Sieradzkiej wyszły na prowadzenie 23:22, którego nie wypuściły do końca pierwsze partii, finalnie zwyciężając 25:23.

Wyrównany przebieg miał również drugi set, Rzeszowianki prowadziły w pewnym momencie 14:11, Niemki dzielnie walczyły jednak o odrobienie strat, skutecznie doprowadzając do remisu. Polski zespół podobnie jak w pierwszej partii rozkręcił się w końcówce. Drugi set zakończył się wygraną DevelopRes Rzeszów 25:21.

W trzecim secie polski zespół osiągnął najwyraźniejszą przewagę. Rywalki asami serwisowymi straszyły Julita Piasecka, Taylor Bannister i Karina Chmielewska. Piłkę meczową dał skuteczny atak Bannister, awans do ćwierćfinału przypieczętował punkt zdobyty zagrywką przez Marrit Jasper.

Finalnie DevelopRes Rzeszów pokonał SSC Palmberg Schwerin 3:0 (25:23, 25:21, 25:19). Mistrzynie Polski jako jedyny zespół z naszego kraju zagrają w ćwierćfinale Ligi Mistrzyń.

DevelopRes Rzeszów: Julita Piasecka, Dominika Pierzchała, Katarzyna Wenerska, Laura Jansen, Oliwia Sieradzka, Laura Heyrman – Aleksandra Szczygłowska (libero) oraz Taylor Bannister, Karina Chmielewska, Marrit Jasper, Magda Kubas, Svitlana Dorsman, Nelly Adamczewska. Trener: Cesar Hernandez Gonzalez.

SSC Palmberg Schwerin: Marije Ten Brinke, Mia Kirchhoff, Leana Grozer, Britte Stuut, Helena Kok, Hannah Kohn – Florien Reesink (libero) oraz Annegret Hoelzig, Vedrana Jaksetić, Anna Artyshuk, Iris Vos. Trener: Felix Koslowski.