Wielki hit mistrza Polski. Gwiazda dołączy do Leona. "Może się okazać za mała"

Przed sezonem 2024/25 Bogdanka LUK Lublin przeprowadziła hitowy transfer, sprowadzając Wilfredo Leona. Reprezentant Polski jest zawodnikiem, który w ciągu kilku minut potrafi zmienić oblicze meczu. To równocześnie siatkarz będący świetnym motorem napędowym dla innych. Lublinianie zaczęli walczyć o najwyższe cele i kolekcjonują trofea. W 2025 roku wygrali Puchar Challenge, mistrzostwo Polski, Superpuchar Polski, a niedawno zdobyli także krajowy puchar. Wciąż mają chrapkę na więcej.

Takahashi kochany przez japońskich kibiców. Teraz zagra w Lublinie

Dużo mówi się o transferach na przyszły sezon PlusLigi w kontekście Aluron CMC Warty Zawiercie, która ma zakontraktować m.in. Tomasza Fornala i Jakuba Kochanowskiego. Aktualni mistrzowie Polski jednak nie zamierzają odpuszczać.

Do drużyny ma dołączyć Ran Takahashi. To jedna z największych gwiazd japońskiej siatkówki. Jeszcze nigdy nie miał przyjemności, by grać w polskiej lidze. Występował natomiast we Włoszech, reprezentując barwy klubów Pallavolo Padova (2021-23) oraz Vero Volley Monza (2023-24). Ostatnie sezony to gra w japońskim Suntory Sunbirds Osaka.

Na kanale "Prawda Siatki" eksperci przeanalizowali siłę lubelskiej drużyny. Postać Takahashiego może sprawić, że Bogdankę LUK Lublin będzie obserwowało mnóstwo japońskich kibiców.

- Ciekawe, jak się tu odnajdzie? Nie zdziwię się, gdy przyleci samolot z kibicami za tym zawodnikiem, a telewizja japońska zakupi od Polsatu transmisje meczów Lublina. Hala Globus imienia naszego przyjaciela Tomasza Wójtowicza może się okazać za mała, a bilety będą trudne do zdobycia - powiedział Wojciech Drzyzga w "Prawdzie siatki".

Nie tylko Takahashi. To ma być nowy libero mistrzów Polski

W ciekawy sposób lublinianie chcą także obsadzić pozycję libero. Bardzo możliwe, że zespół wzmocni też inny Japończyk - Tomohiro Ogawa, który również gra obecnie w klubie z Osaki.

Poza Leonem w drużynie zostają inne ważne ogniwa takie jak Kewin Sasak, Aleks Grozdanow i Marcin Komenda. Na przyjęciu poza Leonem i Takahashim trener Stephane Antiga ma mieć do dyspozycji również m.in. Nicolasa Szerszenia.