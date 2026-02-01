66 punktów w pierwszym secie! Co za mecz Projektu Warszawa

W minionej kolejce PlusLigi Projekt Warszawa dość sensacyjnie uległ 2:3 Barkom-Każany Lwów, 12. drużynie tabeli, czym skomplikował własną sytuację. Dodatkowo stracił trenera. Ze stanowiska dość niespodziewanie zrezygnował Tommi Tiilikainen. Niepowodzenie z poprzedniej kolejki stołeczna drużyna zamierzała powetować sobie w niedzielę, w starciu z Treflem Gdańsk, grając na wyjeździe.

Co to był za set! Wielkie emocje w hicie Trefl - Projekt

Mimo ostatnich zawirowań i nieco słabszej formy faworytami do zwycięstwa wydawali się goście. Mecz od początku był jednak bardzo wyrównany. Pierwszy set to był prawdziwy rollercoaster. Na początku inicjatywę przejęli gospodarze. Od stanu 3:4 wygrali trzy kolejne akcje, dzięki czemu prowadzili 6:4. I wtedy do głosu doszli rywale. Kolejne cztery akcje? Cztery punkty dla Projektu (8:6). I dość długo warszawianie utrzymywali przewagę. Aż na tablicy wynik było 16:14 dla Projektu. Wówczas aż pięć akcji z rzędu wygrał Trefl. W końcówce jednak więcej nerwów na wodzy utrzymali goście. Doprowadzili do wyrównania i choć obie ekipy miały piłki setowe, to ostatecznie wygrali warszawianie - 34:32.

W drugiej partii Projekt poszedł za ciosem. Niemal cały set kontrolował przebieg rywalizacji. Szybko zbudował sobie małą przewagę, a później ją powiększał. I choć gdańszczanie walczyli, to zagrozić rywalom nie potrafili. I przegrali tę odsłonę spotkania 21:25. By zostać w grze, musieli przełamać przeciwników w trzecim secie. Czy im się to udało?

Pewne zwycięstwo Projektu. I zgarnęli narodę - prowadzenie w tabeli

Niestety dla lokalnych kibiców, nie. Od stanu 2:0 gdańszczanie przegrali pięć kolejnych akcji, co postawiło ich w bardzo trudnej sytuacji. I choć byli w stanie wyrównać, a nawet wyjść na prowadzenie (8:7, 9:8, 10:9 czy 12:10), to długo ich passa nie trwała. Nagle kolejny zryw zaliczył faworyt. Wygrał kolejne cztery akcje i zbudował na tyle solidną przewagę, że Trefl nie był w stanie jej odrobić. Ostatecznie warszawianie triumfowali 25:21 i w całym meczu 3:0.

Trefl Gdańsk - Projekt Warszawa 0:3 (32:34, 21:25, 21:25)

Taki wynik pozwolił Projektowi awansować na... pozycję lidera! Po 18 meczach ma 38 punktów na koncie. O dwa "oczka" wyprzedza Wartę Zawiercie, która ma jedno spotkanie rozegrane mniej. Trzecia jest Bogdanka LUK Lublin (36 punktów i tyle samo rozegranych meczów, co warszawianie).