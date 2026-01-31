Koncert jednej drużyny w hicie PlusLigi. Zaczęło się od 25:16

JSW Jastrzębski Węgiel nie najlepiej rozpoczął 2026 rok w rozgrywkach PlusLigi. Siatkarze Andrzeja Kowala przegrali pierwsze trzy spotkania (0:3 ze Ślepskiem Suwałki, 1:3 z Projektem Warszawa oraz 2:3 z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle). Niespodziewane przełamanie nadeszło w kolejnym meczu. Jastrzębianie udali się do Lublina, by tam powalczyć z urzędującym mistrzem Polski, Bogdanką LUK Lublin. Ku zdziwieniu wielu, gospodarze, którzy przodują w tabeli rozgrywek ligowych nie zdołali urwać choćby seta przyjezdnym ze Śląska. Zawiercianie w tym roku przegrali tylko jedno spotkanie. 3 stycznia w Warszawie musieli uznać wyższość PGE Projektu, który wygrał tamten pojedynek 3:0. W przypadku zwycięstwa za trzy punkty w Jastrzębiu Aluron Warta Zawiercie mogła wskoczyć na fotel lidera PlusLigi. Spotkanie miało szczególny wydźwięk dla libero gości, Jakuba Popiwczaka, który po raz pierwszy zagrał w barwach nowego klubu przeciwko swojemu macierzystemu zespołowi.

Początek spotkania przebiegał pod dyktando podopiecznych Michała Winiarskiego. Zawiercianie niemal natychmiast ruszyli do budowania przewagi (1:3, 6:9, 10:15). Bardzo dobra gra w ataku oraz blokiem nie pozwoliła zbliżyć się punktowo gospodarzom, którzy nie potrafili znaleźć sposobu na świetnie dysponowanych gości z Zawiercia. Zwieńczeniem premierowej odsłony był świetny blok Mateusza Bieńka na środku siatki na jego "vis a vis", Antonie Brehme - 16:25.

Zimny prysznic skutecznie podziałał na Jastrzębian. W drugiej partii to oni prowadzili grę, sukcesywnie budując przewagę, która oscylowała w okolicy dwóch, trzech lub czterech "oczek". Zupełnie niespodziewanie przy stanie 22:18 maszyna Jastrzębskiego Węgla się zacięła. Kapitalna gra w obronie oraz skuteczne kontry Zawiercian doprowadziły do wyrównania. Na nic zdały się próby "challenge" trenera Kowala, który raz po raz szukał błędów w szeregach gości. Prowadzenie w końcówce dał podopiecznym Winiarskiego skuteczny blok na Gierżocie, a po chwili dzięki świetnej zagrywce Tavaresa Aluron miał piłkę setową. Na rozstrzygnięcie nie trzeba było długo czekać, gdyż Gladyr kapitalnie zablokował na środku Usowicza - 22:25.

Po tak niebywałej końcówce drugiego seta zespół z Zawiercia poczuł "wiatr w żagle". Gospodarze wyraźnie borykali się w głowach z tym, co spotkało ich w ostatnich akcjach poprzedniej odsłony. Skrzętnie wykorzystali ten fakt siatkarze Winiarskiego, którzy podobnie jak w pierwszej partii niemal natychmiast ruszyli do budowania przewagi. Z tą różnicą, że najpierw to Jastrzębski Węgiel prowadził 5:3, lecz po chwili na tablicy wyników widniał już rezultat 5:8. Brak skuteczności w pierwszym ataku oraz skuteczne kontry "wybijały" chęć do gry Jastrzębianom. Zawiercie, podobnie jak w pierwszej partii dało rywalom lekcję, jak nie marnować zbudowanej przewagi. (8:13, 13:20). Gospodarze byli w stanie obronić dwie piłki meczowe, lecz po potężnym ataku leworęcznego Bartłomieja Bołądzia nie mieli już nic do powiedzenia - 20:25. MVP spotkania został wybrany Bartosz Kwolek, przyjmujący Zawiercian.

JSW Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (16:25, 22:25, 20:25)

Tym samym Aluron CMC Warta Zawiercie po 17 kolejkach została nowym liderem PlusLigi, przeskakując w tym zestawieniu Bogdankę LUK Lublin.