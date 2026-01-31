Polski gwiazdor zrezygnuje z kadry? Nagle wypalił o Grbiciu

Siatkarska reprezentacja Polski ma za sobą udany rok 2025. Biało-Czerwoni zakończyli sezon z dwoma medalami - złotym za wygranie Ligi Narodów oraz brązowym, który wywalczyli na mistrzostwach świata. Podczas tej drugiej imprezy jednym z kluczowych graczy zespołu Nikoli Grbicia był środkowy, Norbert Huber. 27-latek nie brał udziału w Lidze Narodów, ale mimo to selekcjoner obdarzył go zaufaniem i powołał na czempionat.

Huber cieszy się życiem w Japonii. Nagle wypalił ws. gry w reprezentacji

Huber na co dzień występuje w lidze japońskiej, gdzie reprezentuje barwy Wolfdogs Nagoya. Jak sam zaznaczył w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", dobrze czuje się w Kraju Kwitnącej Wiśni i twierdzi, że "odnalazł spokój".

- Żyje mi się bardzo dobrze. Niczego mi tutaj nie brakuje z wyjątkiem rodziny i bliskich, z którymi mimo różnicy czasu staram się utrzymywać kontakt przez internet. Myślę, że odnalazłem spokój i samego siebie. Lubię tutejsze życie, lubię o nim opowiadać. Jest fajne. Nie mam też tylu obowiązków co w Polsce, a każda inna aktywność jest traktowana jako dodatkowa. Jeśli czegoś nie chcę robić, to nie jest to wymagane, a w Polsce było to na przykład narzucone z góry - zauważył reprezentant Polski.

Powodów do spokoju może jednak nie mieć Nikola Grbić, do którego Huber niespodziewanie odniósł się w trakcie wywiadu, gdy tylko pojawił się temat nadchodzącego sezonu reprezentacyjnego. Padły słowa, które sugerują możliwy konflikt na linii zawodnik - trener.

- Nie rozmawiałem z nim jeszcze, ale nawet nie zaprzątam sobie głowy tym, czy zadzwoni. Spokojnie żyję w Japonii dzień po dniu i oprócz planowania codzienności myślę też o tym, że po sezonie muszę odpocząć od siatkówki, tak jak to było w minionym roku. Chciałbym zadbać o swoje zdrowie i spędzić trochę czasu z rodziną i bliskimi - przyznał 27-latek.

- Jeśli nie znajdę nici porozumienia z trenerem i będę musiał wybierać swoje zdrowie albo grę w reprezentacji, to wybiorę to pierwsze. Temat reprezentacji na dzisiaj jest dla mnie bardzo odległy - dodał.

Ponadto Huber twierdzi, że zmiana środowiska niezwykle mu pomogła. Niewykluczone, że między wierszami chodziło nie tylko o grę w PlusLidze, ale i w narodowych barwach. Zwłaszcza, że latem ubiegłego roku zawodnik wprost mówił o wypaleniu zawodowym.

- Bardzo duże znaczenie miało to, że zmieniłem środowisko i klimat pracy, odnajduję się w nowym towarzystwie, a poza tym zostawiłem w Polsce wiele rzeczy, które zabierały mi radość z tego, co robię - powiedział środkowy.

