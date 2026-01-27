Reprezentantka Polski się wycofała. Po 4 miesiącach prawda wyszła na jaw

Środkowa reprezentacji Polski jest jednocześnie sportową ikoną Łodzi. Barw siatkarskiego ŁKS-u broni bowiem od 2018 roku. W tym czasie Klaudia Groffik zdobyła z łódzką drużyną aż sześć medali mistrzostw Polski, w tym dwa złote (2019, 2023).

Klaudia Groffik z ważną informacją. "Rodzina"

Na następne przyjdzie zapewne czas po tym, jak Groffik urodzi - siatkarka jest w ciąży, o czym sama zakomunikowała. 30-latka w sierpniu ubiegłego roku wzięła ślub z Bartoszem Groffikiem. Miesiąc później na stronie łódzkiego klubu pojawiło się oświadczenie, w którym czytamy m.in.:

"W sezonie 2025/2026 nasza legenda Klaudia Groffik nie pojawi się na siatkarskich parkietach. Decyzja Klaudii jest podyktowana względami rodzinnymi i podjęta została w całkowitym porozumieniu z klubem. Klaudia oczywiście pozostaje z nami. Będzie nas wspierać, więc z pewnością nie zniknie Wam z horyzontu, a my będziemy cały czas blisko, jak to w rodzinie - rodzinie Łódzkiego Klubu Sportowego" - mogliśmy przeczytać na klubowym Instagramie.

Teraz, także dzięki temu serwisowi społecznościowemu, wiemy, dlaczego środkowa postanowiła zawiesić swoją karierę. Podpis pod zdjęciem ("Familly") nie pozostawia wątpliwości. Państwo Groffikowie oczekują dziecka.

Klaudia Groffik (znana kibicom pod panieńskim nazwiskiem Alagierska) to wieloletnia reprezentantka Polski. W 2024 roku z kadrą trenera Stefano Lavariniego zdobyła brązowy medal Ligi Narodów po pięciosetowym, wygranym pojedynku z Brazylijkami. W tym samym roku była częścią kadry olimpijskiej podczas turnieju w Paryżu, gdzie Polki odpadły w ćwierćfinale po porażce ze Stanami Zjednoczonymi.