Polka najlepszą zawodniczką w historii Włoch. Czegoś takiego jeszcze nie było!

Mini-turniej o Puchar Włoch ekipa z Conegliano rozpoczęła od zwycięstwa z Igor Gorgonzolą Novara 3:0. Zdecydowanie trudniejszą przeprawę miała drużyna Scandicci, która dopiero po tie-breaku ograła Reale Mutua Fenera Chieri. Jak zwykle pierwsze skrzypce w zwycięskim zespole odgrywała była już rozgrywająca reprezentacji Polski Joanna Wołosz.

Zobacz wideo Bogdanka LUK Lublin z pucharem Polski. Kewin Sasak został MVP turnieju

Conegliano z Pucharem Włoch

Conegliano to doświadczona drużyna, ale nie jest niepokonana i przed finałem mogła mieć pewne obawy. Przegrała bowiem dwa ostatnie decydujące starcia - Superpuchar Włoch wyrwała jej prowadzona przez selekcjonera reprezentacji Polski Stefano Lavariniego Numia Vero Volley Milano, a złoto klubowych mistrzostw świata powędrowało do Scandicci. Trzecie podejście okazało się już skuteczne.

Łatwo jednak nie było, gdyż rywalki w końcówkach wszystkich trzech setów prowadziły, a w trzeciej odsłonie miały nawet piłkę na przedłużenie rywalizacji. Swoich szans nie wykorzystały i finalnie uległy 0:3.

Joanna Wołosz zdobyła w tym meczu trzy punkty - dwa atakiem i jeden blokiem. Najwięcej punktów wywalczyła Gabi (22) oraz Isabelle Haak (20), a dla przegranych Avery Skinner (17) i Jekaterina Antropowa (16).

Kolejny sukces Joanny Wołosz. Rekord!

Conegliano zdobyło Puchar Włoch po raz ósmy w historii, a siódmy z rzędu. Dla Joanny Wołosz, która występuje w tej ekipie od 2017 roku po transferze z Chemika Police, to już 27. tytuł wywalczony z tą ekipą! W dorobku ma m.in. siedem złotych medali mistrzostw Włoch oraz trzy wygrane w Lidze Mistrzyń. Jak zauważył na Twitterze Jakub Balcerzak - od dziś jest najbardziej utytułowaną zagraniczną siatkarką w historii ligi włoskiej!

Prosecco Doc A. Carraro Imoco – Savino Del Bene 3:0 (31:29, 26:24, 27:25)

Imoco Volley: Joanna Wołosz, Cristina Chirichella, Ting Zhu, Gabi, Sarah Fahr, Isabelle Haak – Monica De Gennaro (libero) oraz Merit Chinenyenwa Adigwe, Serena Scognamillo

Scandicci: Avery Skinner, Maja Ognjenović, Camilla Weitzel, Linda Nwakalor, Ekaterina Antropova, Caterina Bosetti – Brenda Castillo (libero) oraz Emma Graziani, Manuela Ribechi, Lindsey Ora Ruddins