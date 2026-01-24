Fatalne wieści ws. reprezentanta Polski. A to jeszcze nie koniec

Jakub Kochanowski po raz ostatni na parkietach PlusLigi wystąpił w meczu przeciwko Skrze Bełchatów. Miało to miejsce 19 grudnia 2025 roku. Po przerwie świątecznej siatkarz nabawił się kontuzji kolana, o czym jego klub, Projekt Warszawa poinformował w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych. W nim przeczytać możemy, iż planowana przerwa podstawowego środkowego zespołu ze stolicy potrwa trzy tygodnie.

Trzy tygodnie minęły, a zawodnika nadal nie oglądamy na boisku w barwach jego zespołu. Gdy wiele osób zaczęło snuć domysły, co do stanu zdrowia 28-latka, na pomoc przyszedł ponownie jego pracodawca. Niestety także i tym razem nie przekazał on pozytywnych wieści w sprawie rehabilitacji reprezentanta Polski. W nim dowiadujemy się, iż przerwa w grze potrwa jeszcze co najmniej dwa tygodnie. W związku ze złożonością problemu, sztab medyczny i szkoleniowy we współpracy z Kochanowskim nie chce ryzykować jego przedwczesnego powrotu do gry, który mógłby skutkować nawrotem urazu, bądź jego pogłębieniem.

W czasie nieobecności Jakuba Kochanowskiego Projekt Warszawa kontynuuje walkę na dwóch pozostałych frontach. Trzecim był turniej finałowy Pucharu Polski w krakowskiej Tauron Arenie, gdzie stołeczny klub przegrał półfinałowe starcie z Asseco Resovią Rzeszów 0:3. W 2025 roku podopieczni Tommiego Tiilikainena wygrali tylko dwa z siedmiu rozegranych spotkań. Do wspomnianej porażki z Resovią w PP doszedł przegrany mecz w Rzeszowie w ramach PlusLigi. W ligowej potyczce w dniu dzisiejszym, warszawski "Torwar" był świadkiem pięciosetowego pojedynku Projektu z Barkomem Lwów. Niespodziewanie to ukraiński zespół triumfował w tym spotkaniu. Warszawianie przegrywając już 0:2 zdołali doprowadzić do tie-breaka, lecz w nim w samej końcówce "chłodniejsze głowy" zachowali rywale, triumfując 15:13.

Dwa spotkania w siatkarskiej Lidze Mistrzów także zakończyły się niepowodzeniem dla klubu ze stolicy. Wyjazd do Montpellier - porażka 2:3. Wizyta Cucine Lube Civitanova w Warszawie - porażka 0:3. Wygrane spotkania z Aluronem Wartą Zawiercie oraz JSW Jastrzębskim Węglem nie zdołały nadrobić dobrych wspomnień z tego miesiąca brązowym medalistom poprzednich rozgrywek PlusLigi.

Najbliższa okazja do przerwania złej passy nadarzy się w środę 28 stycznia. Projekt podejmie u siebie w rozgrywkach Ligi Mistrzów francuskie Montpellier. Początek spotkania o godzinie 20:30.