Fatalne wieści ws. reprezentanta Polski. A to jeszcze nie koniec

Dla Jakuba Kochanowskiego rok 2025 nie zakończył się szczęśliwie. Środkowy Projektu Warszawa oraz reprezentacji Polski doznał kontuzji kolana, a o jego planowanej absencji klub poinformował 31 grudnia. Teraz okazuje się, że siatkarza czeka dłuższa przerwa, niż planowane trzy tygodnie. Kiedy popularny "Kochan" wróci do gry?
Jakub Kochanowski
Projekt Warszawa

Jakub Kochanowski po raz ostatni na parkietach PlusLigi wystąpił w meczu przeciwko Skrze Bełchatów. Miało to miejsce 19 grudnia 2025 roku. Po przerwie świątecznej siatkarz nabawił się kontuzji kolana, o czym jego klub, Projekt Warszawa poinformował w oficjalnym komunikacie w mediach społecznościowych. W nim przeczytać możemy, iż planowana przerwa podstawowego środkowego zespołu ze stolicy potrwa trzy tygodnie.

Trzy tygodnie minęły, a zawodnika nadal nie oglądamy na boisku w barwach jego zespołu. Gdy wiele osób zaczęło snuć domysły, co do stanu zdrowia 28-latka, na pomoc przyszedł ponownie jego pracodawca. Niestety także i tym razem nie przekazał on pozytywnych wieści w sprawie rehabilitacji reprezentanta Polski. W nim dowiadujemy się, iż przerwa w grze potrwa jeszcze co najmniej dwa tygodnie. W związku ze złożonością problemu, sztab medyczny i szkoleniowy we współpracy z Kochanowskim nie chce ryzykować jego przedwczesnego powrotu do gry, który mógłby skutkować nawrotem urazu, bądź jego pogłębieniem.

W czasie nieobecności Jakuba Kochanowskiego Projekt Warszawa kontynuuje walkę na dwóch pozostałych frontach. Trzecim był turniej finałowy Pucharu Polski w krakowskiej Tauron Arenie, gdzie stołeczny klub przegrał półfinałowe starcie z Asseco Resovią Rzeszów 0:3. W 2025 roku podopieczni Tommiego Tiilikainena wygrali tylko dwa z siedmiu rozegranych spotkań. Do wspomnianej porażki z Resovią w PP doszedł przegrany mecz w Rzeszowie w ramach PlusLigi. W ligowej potyczce w dniu dzisiejszym, warszawski "Torwar" był świadkiem pięciosetowego pojedynku Projektu z Barkomem Lwów. Niespodziewanie to ukraiński zespół triumfował w tym spotkaniu. Warszawianie przegrywając już 0:2 zdołali doprowadzić do tie-breaka, lecz w nim w samej końcówce "chłodniejsze głowy" zachowali rywale, triumfując 15:13.

Dwa spotkania w siatkarskiej Lidze Mistrzów także zakończyły się niepowodzeniem dla klubu ze stolicy. Wyjazd do Montpellier - porażka 2:3. Wizyta Cucine Lube Civitanova w Warszawie - porażka 0:3. Wygrane spotkania z Aluronem Wartą Zawiercie oraz JSW Jastrzębskim Węglem nie zdołały nadrobić dobrych wspomnień z tego miesiąca brązowym medalistom poprzednich rozgrywek PlusLigi.

Najbliższa okazja do przerwania złej passy nadarzy się w środę 28 stycznia. Projekt podejmie u siebie w rozgrywkach Ligi Mistrzów francuskie Montpellier. Początek spotkania o godzinie 20:30.

