Radomka Radom przez ekspertów co sezon typowana jest jako ta drużyna, która dołączy do krajowej czołówki i prędzej czy później będzie walczyć o medale mistrzostw Polski. W dwóch ostatnich edycjach zespół z województwa mazowieckiego plasował się na szóstym i piątym miejscu, potwierdzając swoje miejsce za najlepszymi drużynami Tauron Ligi.

W tym sezonie miało być podobnie, ale w Radomiu pomimo ciekawego składu nie udało się osiągać dobrych wyników. Po trzynastu kolejkach fazy zasadniczej Radomka zajmuje ósme miejsce - ostatnie premiowane grą w play-offach. Zaledwie pięć zwycięstw to dorobek zbyt mały jak na drużynę o takich ambicjach, przez co pracę stracił długoletni trener Radomianek, Jakub Głuszak.

Koszmar w Radomiu. Trzy odejścia naraz

Okazuje się jednak, że słabe wyniki na parkietach Tauron Ligi mogą mieć zupełnie inne podłoże. Od kilku dni w internecie pojawiały się plotki dotyczące złej sytuacji finansowej klubu. Okazały się one prawdziwe. W czwartek 22 stycznia na mediach społecznościowych Radomki pojawił się komunikat. Dla kibiców radomskiej siatkówki informacje są dramatyczne.

"Informujemy, że w najbliższym czasie szeregi naszej drużyny opuszczą: Martyna Piotrowska, Weronika Szlagowska, Julie Lengweiler. Niewykluczone, że jeszcze jedna z zawodniczek sezon 2025/26 dokończy w innym klubie" - czytamy.

Działacze Radomki podkreślają, że decyzje kadrowe były koniecznością. "Odejścia te mają związek z krytyczną sytuacją finansową klubu. "W ostatnich tygodniach zmuszeni byliśmy wdrożyć plan awaryjny, którego celem jest utrzymanie stabilności finansowej MOYA Radomki Radom i dalsze, długofalowe budowanie wiarygodności Klubu". - oświadczają.

Brak sponsora problemem Radomki

Zdaniem włodarzy, problemy finansowe wynikają z niepodpisania umowy sponsorskiej przez jednego z partnerów, który miał wspomóc klub w drugiej części rozgrywek. Władze klubu proszą kibiców o wyrozumiałość oraz dalsze wsparcie. Komunikat kończy się informacją o konferencji prasowej zarządu, która zostanie zorganizowana w przyszłym tygodniu.

Portal siatka.org podaje informacje o drużynach, do których dołączą eks-Radomianki. Weronika Szlagowska wybrała egzotyczny kierunek. Reprezentantka Polski trafi bowiem do indonezyjskiego klubu Jakarta Livin Mandiri. Natomiast Martyna Piotrowska zostanie zawodniczką Afyon Belediye Yuntas. Nie wiadomo, jakie barwy w drugiej części sezonu będzie nosić Julie Lengweiler.

Swój następny mecz, już bez Lengweiler, Piotrowskiej i Szlagowskiej, Radomka rozegra w piątek, 23 stycznia o godzinie 17:00. Wyzwanie - najcięższe z możliwych, bowiem do Radomia przyjeżdżają aktualne mistrzynie Polski i liderki Tauron Ligi, Developres Rzeszów.