Powrót na stronę główną

Dramatyczny komunikat polskiego klubu. "Plan awaryjny"

Złe wieści dotarły z Radomia. Z grającej w Tauron Lidze Radomki odchodzą aż trzy siatkarki. Mowa o Julie Lengweiler, Martynie Piotrowskiej oraz Weronice Szlagowskiej. Włodarze klubu zmuszeni byli do wdrożenia awaryjnego planu ze względu na sytuację finansową. Ze wsparcia klubu zrezygnował bowiem jeden ze sponsorów. Możliwe, że radomski exodus nie zakończy się na trzech nazwiskach.
Radomka Radom
Screenshot Polsat Sport

Radomka Radom przez ekspertów co sezon typowana jest jako ta drużyna, która dołączy do krajowej czołówki i prędzej czy później będzie walczyć o medale mistrzostw Polski. W dwóch ostatnich edycjach zespół z województwa mazowieckiego plasował się na szóstym i piątym miejscu, potwierdzając swoje miejsce za najlepszymi drużynami Tauron Ligi.

Zobacz wideo Dlaczego najlepsi narciarze i narciarki nie nadają butów w bagażu? Maryna wyjaśnia

W tym sezonie miało być podobnie, ale w Radomiu pomimo ciekawego składu nie udało się osiągać dobrych wyników. Po trzynastu kolejkach fazy zasadniczej Radomka zajmuje ósme miejsce - ostatnie premiowane grą w play-offach. Zaledwie pięć zwycięstw to dorobek zbyt mały jak na drużynę o takich ambicjach, przez co pracę stracił długoletni trener Radomianek, Jakub Głuszak.

Koszmar w Radomiu. Trzy odejścia naraz

Okazuje się jednak, że słabe wyniki na parkietach Tauron Ligi mogą mieć zupełnie inne podłoże. Od kilku dni w internecie pojawiały się plotki dotyczące złej sytuacji finansowej klubu. Okazały się one prawdziwe. W czwartek 22 stycznia na mediach społecznościowych Radomki pojawił się komunikat. Dla kibiców radomskiej siatkówki informacje są dramatyczne.

"Informujemy, że w najbliższym czasie szeregi naszej drużyny opuszczą: Martyna Piotrowska, Weronika Szlagowska, Julie Lengweiler. Niewykluczone, że jeszcze jedna z zawodniczek sezon 2025/26 dokończy w innym klubie" - czytamy. 

Zobacz też: Dramat reprezentanta Polski w Lidze Mistrzów. Cała hala ucichła

Działacze Radomki podkreślają, że decyzje kadrowe były koniecznością. "Odejścia te mają związek z krytyczną sytuacją finansową klubu. "W ostatnich tygodniach zmuszeni byliśmy wdrożyć plan awaryjny, którego celem jest utrzymanie stabilności finansowej MOYA Radomki Radom i dalsze, długofalowe budowanie wiarygodności Klubu". - oświadczają.

Brak sponsora problemem Radomki

Zdaniem włodarzy, problemy finansowe wynikają z niepodpisania umowy sponsorskiej przez jednego z partnerów, który miał wspomóc klub w drugiej części rozgrywek. Władze klubu proszą kibiców o wyrozumiałość oraz dalsze wsparcie. Komunikat kończy się informacją o konferencji prasowej zarządu, która zostanie zorganizowana w przyszłym tygodniu.

Portal siatka.org podaje informacje o drużynach, do których dołączą eks-Radomianki. Weronika Szlagowska wybrała egzotyczny kierunek. Reprezentantka Polski trafi bowiem do indonezyjskiego klubu Jakarta Livin Mandiri. Natomiast Martyna Piotrowska zostanie zawodniczką Afyon Belediye Yuntas. Nie wiadomo, jakie barwy w drugiej części sezonu będzie nosić Julie Lengweiler.

Swój następny mecz, już bez Lengweiler, Piotrowskiej i Szlagowskiej, Radomka rozegra w piątek, 23 stycznia o godzinie 17:00. Wyzwanie - najcięższe z możliwych, bowiem do Radomia przyjeżdżają aktualne mistrzynie Polski i liderki Tauron Ligi, Developres Rzeszów.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!