Dramat reprezentanta Polski w Lidze Mistrzów. Cała hala ucichła

Rezerwowi PGE Projektu Warszawa kilka razy niemal wpadli z radości na parkiet, gdy ich koledzy prowadzili z mającym w składzie wiele gwiazd. Ale były to rzadkie chwile, bo przeważnie gospodarze tego meczu grupowego Ligi Mistrzów musieli odrabiać straty do utytułowanego faworyta.

Obie drużyny chciały sobie teraz poprawić humor po ostatnich meczach ligowych – Projekt przegrał 0:3 z Asseco Resovią Rzeszów, a Lube uległo Sir Safety Perugii 1:3. Ale nietrudno było wskazać faworyta. Wicemistrzowie Włoch w dwóch wcześniejszych spotkaniach LM nie stracili seta, a brązowi medaliści mistrzostw Polski zaliczyli wpadkę w wyjazdowym meczu z francuskim Montpellier HSC, przegrywając 2:3. Środowy mecz pokazał, że ta różnica nie jest przypadkowa.

Prowadzone przez Giampaolo Medeiego, byłego trenera Asseco Resovii Rzeszów, Lube to utytułowany gigant, który ma w dorobku m.in. dwa triumfy w LM i pięć medali tych prestiżowych rozgrywek. Ma też gwiazdy czołowych reprezentacji. Mistrzowie świata Włosi Mattia Bottolo i Fabio Balaso oraz Aleksandar Nikołow, który wraz z bratem Simeonem sensacyjnie doprowadzili Bułgarów do srebra ubiegłorocznego czempionatu – to te najjaśniej świecące. A środę głównym katem był ten ostatni.

22-letni przyjmujący, choć od czasu do czasu kaszlał, to zwykle latał tak, jak we wrześniu ubiegłego roku na Filipinach w barwach drużyny narodowej. Owszem, zdarzały mu się czasem błędy, po których zagryzał rozczarowany zęby, ale przeważnie jednak był pewniakiem do kończenia akcji. W polu zagrywki zaś na gospodarzach wyżywało się też kilku jego kolegów, którzy posyłali na drugą stronę potężne bomby. A gracze Projektu mieli sporo przebieżek.

W pierwszym secie przyjezdni najszybciej pozbawili ich nadziei. Ostatni remis na tablicy wyników był przy stanie 2:2, a potem przewaga Lube tylko rosła. W pewnym momencie wynosiła aż dziewięć punktów (13:22). Z boku jedynie mógł to obserwować Jakub Kochanowski. Będący od wielu lat filarem reprezentacji Polski środkowy od kilku tygodni pauzuje przymusowo z powodu kontuzji.

W końcówce Projekt nieco zmniejszył straty i być może dzięki temu z większą wiarą przystąpił do kolejnej odsłony, w której prowadził do połowy (12:11). Po drodze zanotowali sporą wpadkę i mieli pecha. Przy stanie 7:5 żaden ani Bartosz Bednorz, ani libero Damian Wojtaszek nie podbili spokojnie opadającej między nich piłki. Po chili pierwszy z nich zaś schylał się i krzywił z bólu. Przyjmujący kadry bowiem, skacząc do bloku, uszkodził palec. Zszedł wówczas z parkietu, by skorzystać z pomocy sztabu medycznego. Wrócił do gry – ku uciesze kibiców – przy wyniku 13:15. Ale wraz z kolegami nie był w stanie odwrócić losów tej odsłony.

Przy stanie 13:19 w trzecim secie wydawało się, że jest już pozamiatane. Ale Projekt pokazał, że walczy do końca. Przy wrzawie publiczności doprowadził do remisu 22:22. Sił

Teraz przed ekipą z Warszawy powrót do plusligowej rzeczywistości, a potem walka w kolejnych meczach LM. I próba uniknięcia kolejnej wpadki, bo ta mogłaby być bardzo kosztowna.