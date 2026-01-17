Tak Leon i spółka potraktowali Skrę. Będzie im się śnić po nocach

PGE GiEK Skra Bełchatów w sobotnim spotkaniu rozgrywanym w ramach 17. kolejki PlusLigi podejmowała w Hali "Energia" mistrzów Polski, świeżo upieczonych zdobywców Pucharu Polski sprzed tygodnia - Bogdankę LUK Lublin. Obydwa zespoły spotkały się ze sobą w pierwszej rundzie krajowych rozgrywek. Wówczas niespodziewanie Bełchatowianie wywieźli trzy punkty z Lublina, pokonując Wilfredo Leona i spółkę 3:1. Lublinianie w sobotnie popołudnie w Bełchatowie chcieli powetować sobie nieudany powrót do rozgrywek po sukcesie odniesionym w krakowskiej Tauron Arenie. Podopieczni Stephane'a Antigi w finałowym starciu zdeklasowali Asseco Resovię Rzeszów 3:0, wytrącając z rąk wszystkie atuty siatkarzy trenowanych przez byłego szkoleniowca Lublinian, Massimo Bottiego. Włoch w ubiegłym roku doprowadził Bogdankę do historycznego mistrzostwa Polski. Powrót do PlusLigi "brutalnie" zweryfikował InPost ChKS Chełm, który w czterech setach pokonał gospodarzy w ich własnej hali, sprawiając ogromną niespodziankę.

Niewykorzystane szanse lubią się mścić. Tak było i tym razem

Bełchatowianie swoją przygodę z Pucharem Polski zakończyli na etapie ćwierćfinału. Tam podopieczni Krzysztofa Stelmacha nie zdołali się przeciwstawić PGE Projektowi Warszawa, przegrywając 0:3. Skra, podobnie jak Bogdanka swoje ostatnie spotkanie w ramach rozgrywek PlusLigi rozegrała w środę. W ich przypadku niezbyt gościnną okazała się ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która we własnej hali oddała rywalom zaledwie seta, wygrywając tamto starcie 3:1. Lublinianie w efekcie porażki z Chełmem stracili prowadzenie w tabeli ligowej na rzecz Warszawian, natomiast klub z Bełchatowa mając o jeden mecz mniej rozegrany od mistrzów Polski zajmował w tym zestawieniu szóste miejsce.

Początek sobotniego spotkania miał dość zaskakujący przebieg. Pierwszy punkt w spotkaniu padł dla Skry po autowej zagrywce Fynnian'a McCarthy'ego. W kolejnej akcji mogliśmy zaobserwować niecodzienną sytuację, gdyż Grzegorz Łomacz broniąc w iście "bramkarskim stylu" piłkę nogą, zrobił to w taki sposób, iż ta wylądowała w samym narożniku boiska gości. W kolejnych dwóch akcjach gospodarze nadal punktowali rywali, wykorzystując zamieszanie w ich grze po złym rozegraniu (4:0). O pierwszy czas trener Antiga poprosił właśnie w tamtym momencie. Z biegiem czasu goście zdołali skrupulatnie odrabiać stratę, doprowadzając do wyrównania (12:12). Walnie do tego przyczynił się na zagrywce Hilir Henno, przyjmujący Lublinian. Obydwa zespoły prowadziły od tego momentu grę punkt za punkt, aż do stanu 20:21. W samej końcówce mistrzowie Polski ponownie odskoczyli gospodarzom, wieńcząc zwycięstwo w premierowej partii - 20:25.

W drugiej odsłonie Skra prowadziła grę od początku, budując i bazując na 2-3 punktowej przewadze. Niestety dla bełchatowskiej drużyny historia z pierwszej partii się powtórzyła. Od stanu 12:9 podopieczni trenera Stelmacha ponownie wpadli w niemoc, co skrzętnie wykorzystali goście, najpierw odrabiając straty, a następnie budując przewagę (13:16, 16:23). Przy stanie 16:20 na parkiecie bełchatowskiej hali w barwach Skry zadebiutował Alan Souza, reprezentant Brazylii. Partię zakończył przyjmujący polskiej kadry, Wilfredo Leon, obijając blok Bełchatowian na lewym skrzydle - 19:25.

Trzecia partia rozpoczęła się odwrotnie do poprzednich. Bogdanka niemalże od razu "rzuciła się" do budowania przewagi. Skuteczna gra w ataku podopiecznych Stephane'a Antigi przynosiła efekty (1:5, 5:10, 8:15). Gospodarze nie mieli żadnych argumentów ku temu, by rywalizować ze zdobywcami Pucharu Polski. Całe spotkanie zakończyła zepsuta zagrywka atakującego Bełchatowian, Bartosza Krzyśka, który posłał piłkę daleko w aut. Tak tę zagrywkę skomentował Tomasz Swędrowski, który na antenie "Polsat Sport 1" relacjonował to spotkanie: "Kompletnie nieudana zagrywka, która jest kwintesencją dzisiejszej gry Bełchatowian". Grzegorz Szymański, były reprezentant Polski, a w sobotnie popołudnie komisarz zawodów przyznał statuetkę najlepszego gracza tego meczu (MVP) Wilfredo Leonowi.

Powrót na szczyt PlusLigi

Tym samym Bogdanka LUK Lublin, choć osłabiona brakiem Kewina Sasaka, Mateusza Malinowskiego oraz Daenana Gyimah'a, powróciła na prowadzenie w tabeli PlusLigi. Mistrzowie Polski pozostaną na tej pozycji co najmniej do niedzielnego popołudnia, kiedy to drugi w tabeli Projekt Warszawa zmierzy się na "Podpromiu" w Rzeszowie z Asseco Resovią. Będzie to okazja dla podopiecznych Tommiego Tiilikainena do rewanżu na siatkarzach prowadzonych przez Massimo Bottiego za porażkę 0:3 w półfinale Pucharu Polski w sobotę 10 stycznia.

PGE GiEK Skra Bełchatów - Bogdanka LUK Lublin 0:3 (20:25, 19:25, 16:25)