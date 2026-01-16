Sceny w PlusLidze! Absolutny rekord reprezentanta Polski!

Aluron CMC Warta Zawiercie powraca na zwycięskie tory w PlusLidze. Podopieczni trenera Winiarskiego zaczęli rok od przegranej 0:3 z PGE Projektem Warszawa. Później triumfowali w Lidze Mistrzów z portugalskim Sportingiem. A teraz przyszedł czas na pierwszą ligową wygraną w 2026 roku. Siatkarze z Zawiercia wygrali 3:0 z ChKS Chełm. W tym meczu błysnął Mateusz Bieniek.

Pewne zwycięstwo Aluronu CMC Warta Zawiercie

W spotkaniu 17. kolejki PlusLigi nie było wątpliwości, kto jest lepszy. Siatkarze Aluronu kontrolowali mecz od samego początku. Pierwszego seta wygrali do 18, w drugim rozdaniu mieli jeszcze mniej problemów z przeciwnikiem z Chełma, którego zdominowali do 14. W trzecim secie również nie było wątpliwości kto jest lepszy. Podopieczni trenera Winiarskiego wygrali ostatniego seta do 19, a cały mecz 3:0.

Mateusz Bieniek wyrównał własny rekord. Reprezentant Polski z tytułem MVP

Bohaterem spotkania został Mateusz Bieniek. Reprezentant Polski otrzymał tytuł MVP całego spotkania. Duże wrażenie robi też statystyka dotycząca liczby asów. Środkowy wyrównał własny rekord asów w jednym meczu PlusLigi.

- Mateusz Bieniek wyrównuje swój rekord asów serwisowych w jednym meczu PlusLigi - ma ich już osiem w rywalizacji z beniaminkiem z Chełma - napisał na portalu X Mateusz Gołąb.

Dzięki wygranej Zawiercie przesunęło się w ligowej tabeli na trzecie miejsce. Podopieczni Michała Winiarskiego zagrają teraz 2o stycznia, w Lidze Mistrzów z SVG Lueneburg. W PlusLidze ich kolejnym przeciwnikiem będzie Skra Bełchatów, z którą zmierzą się 24 stycznia.