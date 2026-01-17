Oto prawda o Leonie. Tak reagują na niego inni siatkarze

Wilfredo Leon od czasu przejścia do Bogdanki LUK-u Lublin zmienił ten klub nie do poznania. Z ligowego średniaka lublinianie stali się czołową polską drużyną. W zeszłym sezonie po raz pierwszy w historii sięgnęli po tytuł mistrza Polski, a w minioną niedzielę dołożyli Puchar Polski. W wielkim finale w Tauron Arenie w Krakowie pokonali 3:0 (25:15, 25:20, 25:20) Asseco Resovię Rzeszów, a sam Leon został najlepszym przyjmującym turnieju. Jego wkład w sukces Bogdanki nie ogranicza się jednak tylko do poczynań na parkiecie.

Niesamowite, co Leon zrobił dla Bogdanki. Bednaruk: "Rozmawiam z największymi agentami..."

Tak przynajmniej twierdzi Jakub Bednaruk. Były asystent trenera Vitala Heynena w reprezentacji Polski, a obecnie ekspert Polsatu Sport w programie SiatCast ujawnił, jaką jeszcze rolę odgrywa Leon. Okazuje się, że sama jego obecność w Bogdance sprawia, że chcą do niej trafiać coraz lepsi siatkarze z całego świata. - Rozmawiam z największymi agentami na świecie i oni mówią, że zawodnicy chcą grać z Leonem. Chcą go mieć obok siebie, bo to ich marzenie, bo widzą, że będą lepsi. Rozmawiałem o jednym z najlepszych zawodników ligi japońskiej, który mówi: "Ja chcę grać z Leonem", a on ma dużo lepszych ofert finansowych... - zdradził Bednaruk.

Przed sezonem do ekipy z Lublina rzeczywiście dołączyło kilku nowych graczy z zagranicy. Chodzi o dwóch Kanadayjczyków - Jacksona Younga i Daenana Gyimaha oraz Francuza Hilira Henno. Zdaniem Bednaruka w przyszłości może dojść do jeszcze głośniejszych transferów.

Wszyscy chcą grać z Leonem? "Zawodnik nie wybiera najwyższej oferty"

- Zawodnik, który dostaje trzy lepsze oferty w Japonii i trzy lepsze oferty we Włoszech, nie wybiera najwyższej oferty, tylko taką, żeby stać koło Leona. To jest to oddziaływanie na całą ekipę. (...) Jak mówimy o Leonie - największy wpływ na całą drużyną ma właśnie on - stwierdził ekspert.

Obecnie w tabeli PlusLigi Bogdanka LUK Lubin zajmuje drugie miejsce. Ustępuje jedynie Projektowi Warszawa. Najbliższy mecz ekipa Leona rozegra w sobotę 17 stycznia. Jej rywalem będzie Skra Bełchatów.