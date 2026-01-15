Zawodnik Asseco Resovii nie zagra do końca sezonu

Aż trudno w to uwierzyć, ale aż 39 lat temu siatkarze Asseco Resovii Rzeszów ostatni raz sięgnęli po Puchar Polski. W tegorocznej edycji tych rozgrywek byli blisko przełamania. W drodze do finału rzeszowianie wyeliminowali finalistę z ubiegłego sezonu - Aluron CMC Wartę Zawiercie oraz PGE Projekt Warszawa (zwycięstwa po 3:0). W finale drużyna prowadzona przez włoskiego trenera Massimo Bottiego mocno zawiodła swoich kibiców i praktycznie bez walki przegrała 0:3 (15:25, 20:25, 20:25) z aktualnym mistrzem Polski - drużyną Bogdanki Luk Lublin.

Asseco Resovia Rzeszów przekazała fatalne informacje. Koniec sezonu dla Dawida Wocha

Asseco Resovia Rzeszów w półfinale i w finale Pucharu Polski grała w osłabionym składzie. Nie mogli wystąpić kontuzjowani środkowy Dawid Woch oraz przyjmujący Lukas Vasina. Teraz rzeszowski klub ogłosił fatalne wieści ws. stanu zdrowia tych dwóch siatkarzy. Woch nie zagra już w tym sezonie.

"Dawid Woch doznał poważnego uszkodzenia kolana, które wymagało leczenia operacyjnego, co oznacza, że w obecnym sezonie nie będzie już zdolny do gry. Zawodnik jest już po operacji, która przebiegła pomyślnie, a w najbliższym czasie rozpocznie proces rehabilitacji. Cały klub trzyma mocno kciuki za Dawida i wierzy, że dzięki swojej olbrzymiej determinacji wróci na boisko silniejszy" - napisała oficjalna strona internetowa rzeszowskiego klubu.

Przedłuża się też powrót do gry Vasiny, który ostatni raz wystąpił na parkiecie miesiąc temu.

"Vasina zmaga się z naderwaniem więzadła rzepki. Sztab medyczny dokłada wszelkich starań, aby zawodnik mógł jak najszybciej wrócić do pełni treningów. Proces leczenia i regeneracji przebiega zgodnie z planem, a Lukas pracuje nad powrotem do gry" - czytamy.

Asseco Resovia Rzeszów ma w tym sezonie jeszcze szanse na dwa trofea - Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo Polski. Rzeszowianie w PlusLidze po 14 meczach mają 26 punktów i są na siódmej pozycji, a do lidera - zespołu PGE Projekt Warszawa, tracą osiem punktów.