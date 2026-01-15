Powrót na stronę główną

Zawodnik Asseco Resovii nie zagra do końca sezonu

Kilka dni temu Asseco Resovia Rzeszów przegrała finał Pucharu Polski. Teraz kibice tego klubu dostali kolejną fatalną wiadomość. Tym razem o stanie zdrowia jednego ze swoich siatkarzy.
Asseco Resovia - SVG Lueneburg
fot. Screen: Polsat Sport

Aż trudno w to uwierzyć, ale aż 39 lat temu siatkarze Asseco Resovii Rzeszów ostatni raz sięgnęli po Puchar Polski. W tegorocznej edycji tych rozgrywek byli blisko przełamania. W drodze do finału rzeszowianie wyeliminowali finalistę z ubiegłego sezonu - Aluron CMC Wartę Zawiercie oraz PGE Projekt Warszawa (zwycięstwa po 3:0). W finale drużyna prowadzona przez włoskiego trenera Massimo Bottiego mocno zawiodła swoich kibiców i praktycznie bez walki przegrała 0:3 (15:25, 20:25, 20:25) z aktualnym mistrzem Polski - drużyną Bogdanki Luk Lublin

Zobacz wideo Bogdanka LUK Lublin z pucharem Polski. Kewin Sasak został MVP turnieju

Asseco Resovia Rzeszów przekazała fatalne informacje. Koniec sezonu dla Dawida Wocha

Asseco Resovia Rzeszów w półfinale i w finale Pucharu Polski grała w osłabionym składzie. Nie mogli wystąpić kontuzjowani środkowy Dawid Woch oraz przyjmujący Lukas Vasina. Teraz rzeszowski klub ogłosił fatalne wieści ws. stanu zdrowia tych dwóch siatkarzy. Woch nie zagra już w tym sezonie.

"Dawid Woch doznał poważnego uszkodzenia kolana, które wymagało leczenia operacyjnego, co oznacza, że w obecnym sezonie nie będzie już zdolny do gry. Zawodnik jest już po operacji, która przebiegła pomyślnie, a w najbliższym czasie rozpocznie proces rehabilitacji. Cały klub trzyma mocno kciuki za Dawida i wierzy, że dzięki swojej olbrzymiej determinacji wróci na boisko silniejszy" - napisała oficjalna strona internetowa rzeszowskiego klubu. 

Przedłuża się też powrót do gry Vasiny, który ostatni raz wystąpił na parkiecie miesiąc temu. 

"Vasina zmaga się z naderwaniem więzadła rzepki. Sztab medyczny dokłada wszelkich starań, aby zawodnik mógł jak najszybciej wrócić do pełni treningów. Proces leczenia i regeneracji przebiega zgodnie z planem, a Lukas pracuje nad powrotem do gry" - czytamy.

Zobacz także: Leon i spółka stworzyli potwora! Historyczny wyczyn polskiego klubu

Asseco Resovia Rzeszów ma w tym sezonie jeszcze szanse na dwa trofea - Ligę Mistrzów oraz mistrzostwo Polski. Rzeszowianie w PlusLidze po 14 meczach mają 26 punktów i są na siódmej pozycji, a do lidera - zespołu PGE Projekt Warszawa, tracą osiem punktów. 

