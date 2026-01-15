Marcin Komenda ma ostatnio wiele powodów do radości. W miniony weekend wraz ze swoim klubem Bogdanką LUK Lublin pokonał w finale Asseco Resovię Rzeszów 3:0 i jako kapitan zespołu wniósł Puchar Polski. Sam zdobył nagrodę dla najlepszego rozgrywającego turnieju. Nie tylko w życiu zawodowym wiedzie mu się bardzo dobrze, również prywatnie nie ma na co narzekać. Przed jego rodziną pojawią się wkrótce nowe wyzwania.

Marcin Komenda po raz drugi zostanie ojcem

Marcin Komenda w styczniu 2020 roku poślubił Joannę Salamon. Jeszcze w tym samym roku para powitała na świecie swoją córkę Zuzannę. Za kilka miesięcy rodzina siatkarza reprezentacji Polski powiększy się o jeszcze jednego potomka, o czym poinformował na Instagramie.

"Największe szczęście" - napisał w czwartek przyszły podwójny ojciec. Do posta dołączył zdjęcie z sesji z żoną, u której widać już całkiem duży ciążowy brzuszek. Rozwiązanie zatem niedługo.

Kibice nie przeszli obojętnie obok tej radosnej nowiny i ruszyli z gratulacjami: "Wspaniała chwila! Dobry początek sezonu. Wszystkiego dobrego dla całej rodziny!", "Same dobre wiadomości. Gratulacje dla Rodziców", "zdrówka dla rodzinki", "Gratulacje" - czytamy na profilu 29-latka.

Marcin Komenda w poprzednim sezonie cieszył się nie tylko z sukcesów klubowych, ale także reprezentacyjnych. Biało-czerwoni wygrali Lige Narodów i zdobyli brązowy medal mistrzostw świata. We wrześniu - jeśli otrzyma powołanie od trenera Nikoli Grbicia - stanie przed szansą wywalczenia podium mistrzostw Europy.