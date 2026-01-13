Fornal wywołał lawinę. Światowe gwiazdy trafią do polskich klubów!

W miniony weekend z Krakowa z krajowym Pucharem wyjechała drużyna LUK Bogdanki Lublin, która w meczu finałowym nie dała większych szans zespołowi Asseco Resovii Rzeszów wygrywając 3:0. Zespół trenera Stephane'a Antigi tym zwycięstwem zdobył potrójną koronę: po mistrzostwie Polski z ubiegłego sezonu oraz po triumfie w Superpucharze. Drużyna ze stolicy województwa lubelskiego w przyszłym sezonie ma być jeszcze mocniejsza.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia straci kapitana? Kosecki: Pozbycie się go świadczyłoby o burdelu i chaosie w klubie

"Nazwiska, które na pewno przyciągną nowych widzów"

Wydaje się, że ogłoszony w listopadzie powrót do Polski Tomasza Fornala wywołał transferową lawinę. 28-latek to bez wątpienia jedna z najbarwniejszych postaci w naszej siatkówce. Krakowianin w obecnym sezonie reprezentuje barwy tureckiego Ziraat Bankkart Ankara, ale już wiadomo, że w przyszłych rozgrywkach założy koszulkę Aluronu CMC Warty Zawiercie. Prawdopodobnie Fornal podpisał długoterminową umowę. Mówi się o nawet 3-letnim kontrakcie. Ale to niejedyne mocne nazwisko, jakie już wkrótce ma trafić do PlusLigi.

O podpisanych umowach na portalu X poinformował, dobrze zorientowany w rodzimej siatkówce, Jakub Balcerzak:

"Ran Takahashi z podpisanym kontraktem z Bogdanką LUK Lublin. Yuri Romano z podpisanym dwuletnim kontraktem z PGE Projektem Warszawa. Tomasz Fornal z podpisanym trzyletnim (?) kontraktem z Aluronem CMC Wartą Zawiercie".

Balcerzak sugeruje, że te transfery wpłyną na jeszcze większe zainteresowanie siatkówką wśród naszych kibiców:

"Sporo mówi się o japońskiej dominacji czy nieograniczonych możliwościach tureckich potentatów na rynku transferowym, tymczasem plusligowi przedstawiciele dają sobie z tym wszystkim radę, a nasza ekstraklasa zyska za kilka miesięcy nazwiska, które na pewno przyciągną nowych widzów" - napisał.

Takahashi będzie poważnym wzmocnieniem aktualnych mistrzów Polski z Lublina. 24-latek to gwiazda reprezentacji Japonii. Jednak czy na pewno przedstawiciele LUK Bogdanki dogadali umowę z graczem Suntory Sunbirds Osaka? W rozmowie z Sarą Kalisz z TVP Sport prezes klubu Krzysztof Skubiszewski przyznał, że choć Japończyk był już kilka lat temu "na radarze" Bogdanki, to dziś działacze skupiają się na sezonie 2025/26.

- Powstrzymujemy się od rozmów o transferach: podpisanych, będących w przygotowaniu i wyssanych z palca - powiedział Skubiszewski. Być może jest to zasłona dymna szefa LUK Bogdanki.

Jeśli chodzi o ewentualny transfer dwukrotnego mistrza świata Yuriego Romano do PGE Projektu Warszawa, to już kilka dni temu o takim scenariuszu napisała włoska "La Gazzetta Dello Sport". Romano to także wyjątkowo gorące nazwisko w siatkówce. Włoch uchodzi bowiem za jednego z najlepszych atakujących świata. Czy już niedługo zamieni rosyjski Fakieł Nowy Urengoj na warszawski Projekt?