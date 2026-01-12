Bogdanka LUK Lublin doskonale radzi sobie w rozgrywkach PlusLigi. W 14 dotychczasowych meczach wygrała aż 11 razy i poniosła tylko trzy porażki. Z dorobkiem 32 punktów przewodzi tabeli. Wygląda na to, że w Lublinie mogą z niecierpliwością wyczekiwać - nie tyle końca tego sezonu, ale i początku następnego.

Wielki hit w PlusLidze. "Tak! Tak! Tak!"

"Według moich informacji, przyjmujący reprezentacji Japonii Ran Takahashi w sezonie ligowym 2026/2027, będzie występował dla drużyny Bogdanka LUK Lublin! Tak! Tak! Tak! To się wydarzy. Ran w Lublinie, Ran w PlusLidze" - napisał na portalu X Jakub Balcerzak.

Takahasi to niespełna 25-letni reprezentant Japonii występujący na pozycji przyjmującego. Jest jednym z najpopularniejszych japońskich siatkarzy, a na Instagramie obserwuje go trzy miliony użytkowników.

Karierę - co naturalne - rozpoczął w Japonii, a następnie przeniósł się do włoskiej ligi. Grał w barwach Pallavolo Padova i Vero Volley Monza. Później wrócił do ojczyzny, gdzie znalazł zatrudnienie w Suntory Sunbirds. Nieobca jest mu też gra w narodowych barwach. W 2023 i 2024 roku błyszczał w kadrze w finałach Ligi Narodów, który odbywały się odpowiednio w Gdańsku i Łodzi. Wywalczył brąz i srebro tych rozgrywek.

Bogdanka LUK Lublin już teraz dysponuje bardzo mocnym składem. W jej barwach prym wiodą Wilfredo Leon czy Kewin Sasak. Lublinianie 11 stycznia sięgnęli po TAURON Puchar Polski. W finale rozbili Asseco Resovię (25:15, 25:20, 25:20).