Polka robi furorę w Turcji. Setki tysięcy wyświetleń

Od sezonu 24/25 Julia Szczurowska występuje na tureckich parkietach. W pierwszej części wspomnianego sezonu Polka była zawodniczką Nilueferu Belediyespor, a od stycznia 2025 r. Szczurowska gra już w barwach Besiktasu Stambuł. Besiktas zdobył ostatnie mistrzostwo Turcji w sezonie 03/04, a w 2014 r. dotarł do finału Pucharu Challenge. Aktualnie Besiktas zajmuje dziewiąte miejsce w lidze tureckiej i wygrał zaledwie pięć z piętnastu spotkań. W niedzielę przegrał 1:3 z Vakifbankiem Stambuł.

Nagranie z udziałem Szczurowskiej stało się hitem. "Parkour"

Tuż po zakończeniu wspomnianego spotkania Szczurowska wspięła się na trybuny po to, by podejść do młodego kibica i zrobić sobie z nim zdjęcie. Nagranie szybko rozeszło się w mediach społecznościowych, a do tej pory zyskało ponad 350 tys. odsłon.

"Zrobiła tyle zamieszania dla młodego fana, wielkie brawa", "Julia jest przemiłą osobą", "to naprawdę miły gest, cudowne", "jakie słodkie" - czytamy w komentarzach internautów. "Parkour" - napisała krótko Szczurowska na portalu X.

Szczurowska będzie reprezentować Turcję? "To naprawdę szalone"

O Szczurowskiej zrobiło się głośno, gdy udzielała wywiadu "Voleibolun Sesi". Atakująca Besiktasu powiedziała, że "może dostanie turecki paszport", ale mówiła to ze śmiechem. Jej słowa zostały zatem wyrwane z kontekstu, ale szybko poniosły się po Turcji. Szczurowska nie planuje reprezentować Turcji.

- W social mediach już próbują mnie ubrać w koszulkę reprezentacji Turcji. To naprawdę szalone, bo jestem tu dopiero od 1,5 roku. Ale poczytałam o procesie zdobycia obywatelstwa. Nie mam takich mocy, żeby od razu zmienić paszport. Muszę poczekać pięć lat i wtedy zobaczymy. Planuję zostać w Turcji co najmniej pięć lat. Czuję się tu naprawdę dobrze i nie mam powodu, by szukać czegoś innego, skoro liga jest taka dobra - tłumaczyła Szczurowska.

Szczurowska nie znalazła się w wąskiej kadrze Polski na zeszłoroczne mistrzostwa świata. - Z kadrą narodową jest tak, że pierwszy trener odpowiada za wyniki, więc buduje zespół zgodnie ze swoją wizją. Wybiera graczy, którzy najbardziej pasują do jego pomysłu. Mogę jedynie powiedzieć, że szanuję jego decyzję - tłumaczyła atakująca.