Za nami Gala Mistrzów Sportu. W 94. Plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na Najlepszego Sportowca Polski triumfowała kajakarka górska - Klaudia Zwolińska. Uroczystość uświetniło również sceniczne show. Jedną z artystek, które pojawiły się na gali, była Julia Wieniawa, która wykonała swój utwór "Kocham".

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa o fenomenie Taylor Swift

Kadziewicz zakrył twarz. Oto co powiedziała Wieniawa

Z Julią Wieniawą w trakcie Gali Mistrzów Sportu rozmawiał Łukasz Kadziewicz z "Przeglądu Sportowego". Były siatkarz zapytał aktorkę o jej zainteresowanie sportem. Wieniawa przyznała, że śledzi tylko najważniejsze wydarzenia, a ze sportowców zna przede wszystkim Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego.

Kadziewicz nie odpuszczał i zapytał o Tomasza Fornala. Jak się okazało, artystka nie zna siatkarza, jednak zapytała prowadzącego, czy Fornal jest singlem.

- Muszę sprawdzić. A w moim w wieku? Wolny? - zapytała żartobliwie Wieniawa.

- Tomek, jak coś z tego wyjdzie, to pamiętaj, starszy wujek Łukasz Kadziewicz ci to ogarnął - odpowiedział Kadziewicz i zakrył twarz w dłoniach.

Zobacz też: Analiza Wielkie lanie w finale Pucharu Polski. Trener zagrał va banque i srogo za to zapłacił

Oprócz Julii Wieniawy na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie pojawili się tacy artyści jak Beata Kozidrak czy Grubson.