Deklasacja w meczu na szczycie polskiej ligi. 25:6 w drugim secie!

Siatkarki z Rzeszowa włączyły tryb Ligi Mistrzów. Trzy dni temu wygrały bardzo istotny mecz na wyjeździe z Palmberg Schwerin, dzięki czemu objęły prowadzenie w grupie E tych międzynarodowych rozgrywek. Wydawało się więc, że w starciu z Opolankami mistrzynie Polski i liderki tabeli Tauron Ligi będą odczuwały trudy niedawnego, pięciosetowego pojedynku z mistrzyniami Niemiec. Nic bardziej mylnego.

To będzie rekord Tauron Ligi? Developres Rzeszów rozbił UNI Opole w drugim secie

Opolanki zaskoczyły wielu ekspertów i kibiców siatkówki pań. Od trzeciej kolejki nie przegrały żadnego spotkania, zwyciężając aż 9 meczów z rzędu, dzięki czemu do niedzielnego spotkania przystępowały jako trzecia siła rozgrywek. Ostatnimi pogromczyniami ekipy UNI Opole były siatkarki... Developresu Rzeszów. 19 października mistrzynie kraju wygrały 3:0. Taki sam wynik padł teraz, ale z pewną, istotną różnicą.

W pierwszym ligowym meczu między tymi zespołami nie stało się nic wyjątkowego. Rzeszowianki wygrały trzy sety: do 16, 24 i 18. Nieco inny przebieg miało niedzielne spotkanie w Opolu.

Zespół prowadzony przez Cesara Hernandeza Gonzaleza był z pewnością zmęczony ostatnią podróżą do Niemiec i kolejną do Opola. W pierwszym secie bowiem Rzeszowianki po wyrównanej końcówce minimalnie wygrały 25:23.

To, co stało się w drugiej części, ma wielką szansę zapisać się historii rekordów w siatkarskiej lidze kobiet. Mistrzynie kraju w zaledwie 19 minut zdeklasowały rywalki, głównie serwisem. Osiem punktów z rzędu, dzięki tej siatkarskiej broni, zdobyła Laura Jansen. Wynik momentalnie podskoczył do 17:4. Po chwili sześć razy serwisem zaskoczyła Opolanki Katarzyna Wenerska. Wynik 25:6 w drugim secie mówi tu sam za siebie.

W trzeciej partii zawodniczki UNI Opole otrząsnęły się z szoku i nawet przez moment prowadziły dwoma punktami. Ostatecznie jednak musiały uznać wyższość liderek tabeli Tauron Ligi - Developres Rzeszów zwyciężył w trzecim secie 25:22 i całe spotkanie 3:0.

Mecz, który miał być hitem, okazał się koszmarem dla zespołu z Opola. Ekipa z Rzeszowa umocniła się na pozycji lidera rozgrywek, wygrywając 12. mecz w sezonie. Ich rywalki, mimo bolesnej porażki, dalej są trzecie.