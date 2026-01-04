Kompromitacja polskiego giganta siatkówki. To nie tak miało wyglądać

Jastrzębski Węgiel przed sezonem 2025/2026 został potężnie osłabiony. Po latach gry w PlusLidze na transfer zdecydował się bowiem Tomasz Fornal. Największa gwiazda jastrzębian została zawodnikiem Ziraat Bankkart Ankara i w jakimś stopniu pozostawiła po sobie "pustkę". Wielokrotny mistrz Polski rozpoczął rozgrywki w słabym (jak na swoje standardy) stylu, wygrywając tylko trzy z pierwszych sześciu spotkań.

Szok w PlusLidze. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał

Z czasem Jastrzębie się jednak widocznie rozkręciło. Po tym, jak 25 listopada przegrało z PGE Skrą Bełchatów, rozpoczęło zwycięską serię. Ekipa Andrzeja Kowala pokonała kolejno Norwida Częstochowę, Asseco Resovię Rzeszów, Barkom-Każany Lwów, Trefl Gdańsk oraz Cuprum Stilon Gorzów. Wydawało się, że w niedzielę wygra po raz kolejny.

Wszystko bowiem na to wskazywało, mimo tego, że Ślepsk Suwałki nie jest złą drużyną. Ale po pierwsze, w październiku przegrał z Jastrzębskim Węglem w trzech setach. A po drugie, w ostatnim czasie prezentował się znacznie gorzej od wielokrotnych mistrzów Polski. Stąd nikt nie przypuszczał, że zdoła ich pokonać, a jednak tego dokonał. W dużej mierze za sprawą duetu Bartosz Filipiak - Jan Nowakowski, który w trzech setach uzbierał łącznie 25 punktów.

Pierwszą partię gospodarze wygrali do 24, drugą do 23, a trzecią do 25. Tym samym dokonała się jedna z największych niespodzianek w PlusLidze w ostatnim czasie. Seria wygranych Jastrzębskiego Węgla została przerwana, a Ślepsk Suwałki dopisał do swojego konta bezcenne trzy punkty. Obecnie do ostatniego miejsca gwarantującego fazę play-off (które zajmuje właśnie Jastrzębie) traci 10 oczek.

Ślepsk Suwałki - Jastrzębski Węgiel 3:0 (26:24, 25:23, 27:25)