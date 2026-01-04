Powrót na stronę główną

To koniec. Legenda siatkówki ogłosiła zakończenie kariery

Legenda siatkówki wraz z trwającym sezonem zakończy swoją karierę. Dmitrij Muserski przekazał fanom i całemu siatkarskiemu środowisku swoją decyzję po ostatnim ligowym meczu, swojej drużyny Suntory Sunbirds. Japoński zespół ruszył na poszukiwania następcy Rosjanina.
Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Wyborcza.pl

Tego siatkarza nikomu przedstawiać nie trzeba. Dmitrij Muserski przez lata błyszczał na światowych parkietach. Od 2018 roku występował w swoim obecnym i jak już wiadomo ostatnim klubie, Suntory Sunbirds.

Dmitrij Muserski ogłosił zakończenie kariery. Decyzją podzielił się po meczu 

Dmitrij Muserski poinformował całe siatkarskie środowisku o zakończeniu wraz z trwającym sezonem kariery, po meczu Suntory Sunbirds z Tokio Great Bears, które jego zespół 3:0.

Rosjanin przyczynił się do zapełnienia gabloty japońskiej drużyny pucharami i medalami. Czterokrotnie wygrywał V League  (2021, 2022, 2024, 2025), do tego dorzucił srebro w 2023 i brąz w 2020 roku. Ze swoim ostatnim zespołem w karierze zdobył też w 2023 roku Klubowe Mistrzostwo Azji. 

Japończycy szukają następcy Muserskiego 

Jakub Balcerzak przekazał na portalu X, że Suntory Sunbirds ruszyło na poszukiwania następcy utytułowanego zawodnika. Głównym celem ma być zakontraktowanie Wassima Ben Tara. Tunezyjczyk reprezentuje barwy włoskiej Perugii. Być może Japończycy będą musieli stoczyć walkę o tego zawodnika z PGE Projektem Warszawa. Atakujący był wcześniej łączony z polskim klubem. 

Za Muserskim piękna kariera 

Rosyjski atakujący to prawdziwa legenda siatkówki. Wielokrotnie prowadził swoją reprezentację do triumfów. Rosjanie z Muserskim w składzie wygrali dwukrotnie Ligę Światową (2011, 2013), Ligę Narodów w 2018 roku oraz igrzyska olimpijskie w Londynie. 

Kibice siatkówki na całym świecie zapamiętają go w szczególności ze słynnego meczu Rosji z Brazylią w finale igrzysk w Londynie. Muserskim po zmianie pozycji na atak odmienił losy spotkania, które Rosjanie przegrywali już 2:0, finalnie wygrali 3:2, ciesząc się z olimpijskiego złota. 

