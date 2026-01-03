Ależ hit z udziałem Leona! Pachniało sensacją

Zarówno Bogdanka, jak i ZAKSA przystąpiły do sezonu 2025/2026 ze sporymi ambicjami, ale tylko jedna z tych ekip gra na naprawdę wysokim poziomie. Obrońcy tytułu wygrali dziewięć ostatnich meczów (licząc wszystkie rozgrywki) i przed sobotnią rywalizacją zajmowali w tabeli drugie miejsce. Więcej punktów na koncie miał tylko Projekt Warszawa. Tymczasem kędzierzynianie na ten moment nie są nawet blisko TOP8 - tracą aż 8 oczek do Trefla Gdańsk.

Bogdanka ograła ZAKSĘ, ale łatwo nie było

ZAKSA, która przed 15. kolejką miała serię trzech porażek z rzędu, bardzo szybko pokazała, że nie zamierza odpuszczać faworytom. W pierwszym secie sobotniego meczu zdołała odrobić stratę trzech punktów (15:18) i przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. I to mimo tego, że znakomicie dysponowany na zagrywce był na tym etapie spotkania Wilfredo Leon.

W kolejnych dwóch partiach obserwowaliśmy już znaczną przewagę Bogdanki, która wyrównała stan rywalizacji, a następnie wyszła na prowadzenie 2:1 w setach. Gdy wydawało się, że ZAKSA nie będzie już w stanie powalczyć z faworytem, byliśmy świadkami zwrotu akcji. W czwartej partii to gospodarze okazali się skuteczniejszym zespołem.

Kibice Bogdanki nie musieli jednak specjalnie drżeć o ostateczny wynik. W tie-breaku ich ulubieńcy błyskawicznie wypracowali parę punktów przewagi. Niedługo później zdołali zamknąć piątą partię, a tym samym cały mecz. Co oznacza to zwycięstwo ekipy z Lublina? Wilfredo Leon i spółka wyprzedzili Projekt Warszawa i awansowali na pozycję lidera PlusLigi!

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Bogdanka LUK Lublin 2:3 (25:22, 22:25, 19:25, 25:21, 11:15)