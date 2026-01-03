Sceny w hicie PlusLigi! Ostatni set, było już 24:15

Aluron CMC Warta Zawiercie odniosła spory sukces na Klubowych Mistrzostwach Świata, bo sięgnęła po brąz. W decydującym o medalu spotkaniu ograła 3:0 Volei Renatę. Po przylocie do Polski forma siatkarzy Michała Winiarskiego poszybowała w dół. 30 grudnia przegrali 0:3 z Asseco Resovią Rzeszów. Szansę na to, by powetować sobie porażkę i dobrze rozpocząć 2026 rok, mieli w sobotę. Tego dnia mierzyli się z Projektem Warszawa.

Dobra gra Projektu. Aż nadszedł trzeci set...

Wiadomo było, że przed Wartą trudne zadanie. Tyle tylko, że i rywale mieli trudności. Nie mogli skorzystać z Jakuba Kochanowskiego czy Linusa Webera. Dodatkowo ostatnio kadrę nawiedził wirus. W tym wszystkim ekipa z Zawiercia mogła szukać szansy. A jednak. Poniosła kolejną porażkę. Siatkarzom Warty trudno było utrzymać nerwy na wodzy już od początku. "Druga akcja meczu, już żółta kartka dla Bartosza Kwolka" - pisała na X Sara Kalisz z TVP Sport, na co błyskawicznie odpowiedział Jakub Balcerzak. "Zasłużona" - ocenił.

Do stanu 4:4 gra była wyrównana. Później trzypunktową przewagę wypracował Projekt. I choć rywale starali się ją niwelować, to niewiele udało im się zrobić w tej sprawie. Warszawianie kontrolowali tego seta. Popełniali zdecydowanie mniej błędów i korzystali z pomyłek przeciwników. I tak wygrali 25:21. W drugiej partii do głosu doszła Warta i wydawało się, że jest w stanie odpowiedzieć Projektowi. Prowadziła już 6:2, a potem jeszcze tę przewagę powiększyła do sześciu punktów - 12:6.

Nagle stanęła. Stratę zaczęli natomiast niwelować warszawianie. Zanotowali dwie kilkopunktowe serie i na tablicy wyników zrobiło się 14:14. Przy stanie 17:17 znów Projekt zachował więcej spokoju, wygrał trzy kolejne akcje, co pozwoliło zbudować odpowiednią przewagę. Triumfował 25:20.

Ten set przejdzie do historii

Trzeci set to był natomiast absolutny rollercoaster i to dla obu zespołów. Od stanu 3:5 z perspektywy warszawian, wygrali oni sześć kolejnych akcji. W kolejnych minutach tylko rośli w siłę. Na tablicy wyników zrobiło się 24:15 i wygranie tego meczu wydawało się formalnością. Kibice liczyli, że szybko Projekt postawi kropkę nad "i". A jednak!

Doszło do niespodziewanego zwrotu. Nic nie wychodziło warszawianom i nie mogli skonstruować jednej solidnej akcji. Za to Warta owszem. Ba, zdobyła aż osiem punktów z rzędu, broniąc też tyle piłek meczowych. Przy dziewiątej tyle szczęścia już nie mieli. Projekt w końcu się zmobilizował i wygrał akcję, zamykając tego seta 25:23 i cały mecz 3:0. W końcówce przyprawił jednak niejednego kibica o zawrót głowy.

Projekt Warszawa - Aluron CMC Warta Zawiercie 3:0 (25:21, 25:20, 25:23)

"KONCERT PROJEKTU! Fantastyczny występ w wykonaniu drużyny prowadzonej przez Tommiego Tiilikainena! Projekt wygrywa przed własną publicznością W TRZECH SETACH Aluron CMC Wartę Zawiercie! Popis Firleja, świetny Gomułka, kapitalny Bednorz, a przecież Wojtaszek, Semeniuk czy Karol Kłos grali dziś też znakomicie. Ale ta końcówka trzeciego seta, ufffffff w stolicy, uffff...." - podsumował Jakub Balcerzak na X.

Zwycięstwo pozwoliło Projektowi awansować na pozycję lidera. Ma punkt przewagi nad Bogdanką LUK Lublin, ale też o jeden mecz rozegrany więcej. Na trzeciej lokacie jest Aluron CMC Warta Zawiercie - cztery "oczka" straty do pierwszej drużyny.