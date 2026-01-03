Lavarini nie zostawia złudzeń. Mówi wprost o tym, co zrobiły Polki

Reprezentacja Polski po raz trzeci z rzędu zdobyła brązowy medal Ligi Narodów. W finałowym turnieju, który odbył się w Łodzi, podopieczne Stefano Lavariniego najpierw pokonały Chinki 3:2, ale w półfinale okazały się zdecydowanie słabsze od Włoszek. Mecz o trzecie miejsce to zwycięstwo 3:1 nad Japonią.

Mniej szczęśliwie wypadł występ na zeszłorocznych mistrzostwach świata. Polska nie bez problemów, ale zwyciężyła w grupie G. Stracone sety z Wietnamem oraz Kenią nie napawały optymizmem, ale dramatyczna wygrana 3:2 nad Niemkami dodała animuszu. Równie zacięty i również zwycięski był mecz z Belgią w 1/8 finału. W ćwierćfinale jednak nie było mocnych na Włoszki, które kilka dni później zdobyły tytuł.

Stefano Lavarini podsumował rok

Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, rezultaty siatkarskiej reprezentacji w tym roku można uznać za dobre. W obu najważniejszych imprezach sezonu Polki przegrywały z najlepszymi na świecie Włoszkami. Podobnie postawę swoich podopiecznych opisuje Stefano Lavarini. - Moim zdaniem ostatni sezon był satysfakcjonujący pod względem wyników - przyznał w rozmowie dla Polsatu Sport

- Ponowne wywalczenie trzeciego miejsca w Lidze Narodów nie było łatwe, szczególnie gdy wziąć pod uwagę presję rozgrywania finałów u siebie. Gra przed własną publicznością jest pod wieloma względami pomocą i przewagą. Jednocześnie przez wiele miesięcy myśleliśmy o tych finałach w domu, co również generuje presję. Fakt, że potrafiliśmy powtórzyć taki wynik uważam za coś bardzo dobrego - stwierdził Lavarini.

Włoski szkoleniowiec docenił klasę swoich rodaczek - Uważam też, że siódme miejsce na mistrzostwach świata jest również dobrym wynikiem. W ćwierćfinale trafiliśmy na reprezentację Włoch, która w tamtym momencie wydawała się nie do pokonania i to właśnie ona nas zatrzymała. Myślę, że jeśli chodzi o wyniki osiągnęliśmy mniej więcej maksimum tego, co mogliśmy osiągnąć - przyznał.

Trener zadowolony z wyników

Lavarini zwrócił uwagę na znaczące zmiany, które dotknęły reprezentację w ostatnim czasie - Na mistrzostwa świata pojechaliśmy z dziesięcioma zawodniczkami na czternaście, które nie brały udziału w poprzedniej edycji mundialu trzy lata wcześniej. Jeżeli spojrzeć z tej perspektywy, oznacza to, że przy dużych zmianach w składzie osiągnęliśmy praktycznie takie same wyniki jak w poprzedniej edycji. Dlatego biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty, możemy być całkiem zadowoleni z wyniku - podsumował.

Stefano Lavarini od czterech lat prowadzi reprezentację Polski. Pod jego wodzą Polki trzykrotnie z rzędu (2023, 2024, 2025) zdobywały brązowe medale Ligi Narodów. Równie stabilne wyniki osiągają w imprezach mistrzowskich, choć tutaj można raczej mówić o niedosycie.

Biało-Czerwone odpadały bowiem w ćwierćfinale podczas mistrzostw świata w 2022 oraz 2025 roku, mistrzostw Europy w 2023 roku oraz igrzysk olimpijskich w 2024 roku. Okazja do przełamania tej passy nadarzy się podczas tegorocznego kontynentalnego czempionatu.