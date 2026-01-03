Jurij Hładyr grał na poziomie PlusLigi w latach 2008-2017 w barwach AZS-u Politechniki Warszawskiej, ZAKSY Kędzierzyn-Koźle i PGE Skry Bełchatów. Hładyr wrócił do naszej ligi po dwóch latach przerwy - od 2019 do 2024 r. reprezentował barwy Jastrzębskiego Węgla, a potem przeniósł się do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Na początku swojej kariery Hładyr reprezentował Ukrainę, a potem w 2013 r. otrzymał polskie obywatelstwo. W drugiej połowie grudnia 2025 r. media obiegła informacja, że córka Hładyra, Daria, padła ofiarą prześladowania w jednej z warszawskich szkół.

Hładyr mówi o prześladowaniu jego córki. "Naprawdę olbrzymi problem"

Hładyr odniósł się do tego tematu w rozmowie z portalem weszlo.com. Siatkarz przyznał, że chciał na tę sytuację zareagować inaczej.

- Chcemy walczyć i iść do końca. Dopiąć swego. Pragniemy, by sprawiedliwość wzięła górę. Myślę, że dużo dzieci w podobnych sytuacjach może się zamykać. Bardzo dobrze, że córka na tyle nam ufa, że o wszystkim powiedziała. Walczymy z niesprawiedliwością, a gdzie w tym wszystkim jest szkoła? Nic nie zrobili, a później mówią, że jednak jakoś reagowali, choć wiemy doskonale, że to nieprawda - powiedział.

- Oni nawet przesyłają nam dokument, że córka została skreślona z listy uczniów. Na szczęście, gdy naświetliliśmy tę sprawę, odbiło się to dużym echem i władze liceum postanowiły zawiesić postępowanie skreślenia córki. Czyli zaczęli się trochę wycofywać. Takich sytuacji jest teraz bardzo dużo w szkołach. To naprawdę olbrzymi problem, a ludzie często zamykają oczy. Dlatego walczymy o obronę naszej córki. Przy okazji chcemy szerzej naświetlić ten problem - dodał środkowy Aluronu.

Jednocześnie Hładyr zaznaczył, że wyobraża sobie, że jego córka nadal będzie chodzić do tej szkoły.

- Bardzo dobrze, że córka chodzi do tej szkoły, bo, pomijając opisywane sytuacje, to miejsce jej się podoba i córka chodzi do niej szczęśliwa. Ma też sporo fajnych relacji z osobami ze starszych klas. Dlaczego miałaby odchodzić? Gdy mówiłem o dopięciu swego, chodziło mi o to, że chcemy, żeby te osoby, które wyrządziły córce krzywdę, poniosły konsekwencje. Chcemy również paru innych rzeczy, ale o tym tutaj nie powiem - wytłumaczył.

Córka siatkarza otrzymywała obrzydliwe głosówki. "Je***my Ukraińców"

Cała sprawa została nagłośniona przez "Przegląd Sportowy Onet". Daria Hładyr uczęszczała do liceum Towarzystwa Edukacyjnego Vizja w Warszawie, a od innych uczniów miała otrzymywać wiadomości głosowe w stylu "Spie****aj, je***a s**o!" czy "je***my, k***a, Ukraińców".

"Szkoda, że wciąż musimy wracać do przypadków haniebnego traktowania Ukraińców w Polsce. Ale takie podejście, jak w przypadku Darii, jest absolutnie nie do przyjęcia. Naród ukraiński z pewnością nie zasługuje na takie traktowanie" - ogłosił Andrij Sybiha, minister spraw zagranicznych Ukrainy, który rozmawiał w tej sprawie m.in. z Radosławem Sikorskim.

"Z dokonanych przez Dyrekcję ustaleń wynika, iż opisywane zdarzenia nie miały miejsca na terenie szkoły, ani w czasie realizacji zajęć dydaktycznych, lecz poza placówką i po godzinach lekcyjnych, a ponadto, iż źródłem incydentu był osobisty konflikt między nastolatkami, który rodzice uczennicy Darii Gladyr przenieśli na przestrzeń szkolną" - przekazała dyrekcja szkoły.