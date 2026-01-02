Niemcy ogłosili następcę Winiarskiego

Michał Winiarski, a więc trener Aluron CMC Warty Zawiercie, nie był w stanie już dłużej łączyć dwóch funkcji: opiekuna polskiego klubu i niemieckiej reprezentacji. Zrezygnował z tej drugiej pracy ze względu na sprawy osobiste. Niemcy właśnie poinformowali o następcy Winiarskiego. Będzie nim Włoch Massimo Botti.

Kadra Niemiec z nowym trenerem. Praca po znajomości?

Winiarski i jego siatkarze byli o krok od wyrzucenia z turnieju olimpijskiego gospodarzy i późniejszych triumfatorów. W 1/4 finału Niemcy prowadzili już 2:0 w setach z Francuzami, ale ostatecznie ulegli po tie-breaku. Polski trener po igrzyskach przedłużył kontrakt na prowadzenie niemieckiej kadry do 2028 roku, ale nie był w stanie go wypełnić.

- Niedawno zdałem sobie sprawę, że moja rodzina potrzebuje więcej mojego czasu i obecności. Praca w PlusLidze jest bardzo intensywna, a między zobowiązaniami ligowymi i reprezentacyjnymi praktycznie nie było czasu na odpoczynek. Do tego doszły drobne problemy zdrowotne - przyznał Winiarski. Jednocześnie 42-latek nadal pracuje w Zawierciu.

A kto został nowym szkoleniowcem reprezentacji Niemiec? To były trener Bogdanka LUK Lublin (mistrz Polski) i aktualny opiekun Asseco Resovii Rzeszów, Massimo Botti.

- Chociaż Massimo jest jeszcze stosunkowo młodym trenerem, udowodnił już w różnych drużynach i krajach, że potrafi skutecznie prowadzić drużyny. Nie trenował jeszcze reprezentacji, ale to tylko wzmacnia jego motywację do osiągnięcia sukcesu z nami - powiedział dyrektor sportowy niemieckiej ekipy, Christian Dunnes. Co ciekawe, Dunnes i Botti w przeszłości (w latach 2006-07) byli zawodnikami włoskiego zespołu, Volley Piacenza. Bardzo możliwe, że ta znajomość pomogła teraz w zatrudnieniu Włocha w reprezentacji Niemiec.

Podstawowym celem Bottiego jest awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. W najbliższym czasie jednak trener chce nadać swojej nowej drużynie tożsamość, bazującej na pełnym zaangażowaniu siatkarzy. A następnie przetestować ją podczas Mistrzostw Europy, które zaczną się 9 września w Neapolu.