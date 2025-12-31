Wszyscy czekają na Nowy Rok, a tu takie wieści ws. Stephane'a Antigi

Stephane Antiga to nazwisko, którego polskim fanom siatkówki nie trzeba przedstawiać. Francuz jest związany z naszym krajem od wielu lat jako zawodnik, a następnie jako trener, pełnił również funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Do Bogdanki trafił w lipcu 2025 roku. Zastąpił Massimo Bottiego. Włoch po zdobyciu tytułu mistrzowskiego odszedł do Asseco Resovii Rzeszów.

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Bednorz po wygranej Warszawy z Kędzierzynem-Koźlem: Oddychaliśmy rękawami, ale pokazaliśmy, że mamy charakter

Antiga spełnił oczekiwania. Bogdanka ma przedłużyć kontrakt z trenerem

Stephane Antiga miał do dyspozycji większość mistrzowskiego składu. Francuz od początku spełnia pokładane w nim oczekiwania. Bogdanka po 13. kolejkach przewodzi ligowej stawce. We wtorek, 30 grudnia siatkarze z Lublina zakończyli rok wygraną 3:1 w ćwierćfinale Pucharu Polski ze Stalą Nysa. Do tego rozpoczęli Ligę Mistrzów od wygranej z Halkbank 3:0.

Wszystko wskazuje na to, że przyszłość Antigi w klubie jest pewna. Potwierdził to na portalu X Jakub Balcerzak. Według jego informacji Bogdanka ma przedłużyć kontrakt z Antigą na sezon ligowy 2026/2027.

Zobacz też: Takie wieści tuż przed Nowym Rokiem. Reprezentant Polski wypada z gry!

- Obie strony są bardzo zadowolone z pierwszych miesięcy współpracy i chcą to kontynuować - pisze na portalu X Balcerzak.

To nie jedyna dobra informacja dla fanów Bogdanki. Klub ma pracować nad transferami

Jakub Balcerzak przekazał też, że Bogdanka ma być aktywna na rynku transferowym. Przede wszystkim istotne mają być poszukiwania przyjmującego. Sprawą otwartą ma być transfer Japończyka, Rana Takahashiego.

Bogdanka do gry w 2026 roku wróci już 3 stycznia. W pierwszym meczu nowego roku zagra w PlusLidze z Zaksą Kędzierzyn-Koźle.