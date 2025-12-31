Wszyscy czekają na Nowy Rok, a tu takie wieści ws. Stephane'a Antigi

Stephane Antiga to nazwisko, którego polskim fanom siatkówki nie trzeba przedstawiać. Francuz jest związany z naszym krajem od wielu lat jako zawodnik, a następnie jako trener, pełnił również funkcję selekcjonera reprezentacji Polski. Do Bogdanki trafił w lipcu 2025 roku. Zastąpił Massimo Bottiego. Włoch po zdobyciu tytułu mistrzowskiego odszedł do Asseco Resovii Rzeszów.
Stephane Antiga miał do dyspozycji większość mistrzowskiego składu. Francuz od początku spełnia pokładane w nim oczekiwania. Bogdanka po 13. kolejkach przewodzi ligowej stawce. We wtorek, 30 grudnia siatkarze z Lublina zakończyli rok wygraną 3:1 w ćwierćfinale Pucharu Polski ze Stalą Nysa. Do tego rozpoczęli Ligę Mistrzów od wygranej z Halkbank 3:0.
Wszystko wskazuje na to, że przyszłość Antigi w klubie jest pewna. Potwierdził to na portalu X Jakub Balcerzak. Według jego informacji Bogdanka ma przedłużyć kontrakt z Antigą na sezon ligowy 2026/2027.
- Obie strony są bardzo zadowolone z pierwszych miesięcy współpracy i chcą to kontynuować - pisze na portalu X Balcerzak.
Jakub Balcerzak przekazał też, że Bogdanka ma być aktywna na rynku transferowym. Przede wszystkim istotne mają być poszukiwania przyjmującego. Sprawą otwartą ma być transfer Japończyka, Rana Takahashiego.
Bogdanka do gry w 2026 roku wróci już 3 stycznia. W pierwszym meczu nowego roku zagra w PlusLidze z Zaksą Kędzierzyn-Koźle.