Takie wieści tuż przed Nowym Rokiem. Reprezentant Polski wypada z gry!

O Jakubie Kochanowskim było głośno w ostatnich dniach. Docenił go m.in. Volleyball World i umieścił na czwartym miejscu w rankingu 10 najlepszych siatkarzy 2025 roku. Znalazł się tuż przed Wilfredo Leonem. Został również wyróżniony przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV). Teraz dotarły jednak niepokojące wieści w sprawie Polaka. To cios również dla Projektu Warszawa i jego kibiców.

Jakub Kochanowski z problemami zdrowotnymi. Projekt osłabiony

Okazuje się, że Kochanowski mierzy się z urazem. Z tego powodu będzie musiał przymusowo pozostać poza placem gry. Nie pomoże drużynie w ważnych spotkaniach, jakimi będą m.in. mecz w Lidze Mistrzów czy turniej finałowy Pucharu Polski. O wszystkim poinformował sam klub.

"Informacja ws. stanu zdrowia Jakuba Kochanowskiego. Środkowy PGE Projektu Warszawa - Jakub Kochanowski będzie wyłączony z gry w okresie około trzech tygodni z powodu urazu kolana. Zawodnik przeszedł kompleksowe badania u Partnera Medycznego klubu w klinice Rehasport pod okiem lekarza drużyny - doktora Michała Konika" - czytamy w oficjalnym komunikacie na X.

Napięty czas przed Projektem

To spore osłabienie dla drużyny. W końcu Kochanowski to jeden z podstawowych środkowych, na którego trener stawia regularnie. Siatkarza zabrakło też w meczu ze Skrą Bełchatów w ćwierćfinale Pucharu Polski. Mimo jego absencji zespół poradził sobie wzorowo. Wygrał bardzo pewnie - 3:0. Najbliższy mecz Projekt rozegra już 3 stycznia 2026, w PlusLidze. Rywalem będzie Warta Zawiercie, trzecia drużyna sezonu. Warszawska ekipa plasuje się o jedną pozycję wyżej w tabeli. Ma punkt więcej niż rywal i dwa mniej od lidera, Bogdanki LUK Lublin.