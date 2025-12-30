Niespodzianka w Pucharze Polski! I-ligowiec zaskoczył mistrza

W poniedziałek 29 grudnia rozpoczęły się ćwierćfinały siatkarskiego Pucharu Polski. W rywalizacji wzięły udział dwa pierwszoligowe kluby, które wywalczyły awans poprzez grę we wcześniejszych fazach oraz sześć najlepszych drużyn PlusLigi na półmetku rywalizacji.
w tym turnieju wzięły udział ostatecznie BBTS Bielsko-Biała, PSG Stal Nysa, Indykpol AZS Olsztyn, Bogdanka LUK Lublin, Projekt Warszawa, Skra Bełchatów, Warta Zawiercie oraz Asseco Resovia.
W pierwszych meczach rozgrywanych 29.12 pierwszoligowy BBTS Bielsko-Biała nie miał szans przeciwko Indykpolowi AZS Olsztyn. Klub z PlusLigi pewnie triumfował 3:0 (25:16, 25:20, 25:20). W drugim pojedynku Projekt Warszawa również nie stracił seta przeciwko Skrze Bełchatów.
We wtorek 30.12 rozegrano kolejne mecze. Na pierwszy ogień poszli siatkarze Bogdanki LUK Lublin, którzy mierzyli się z pierwszoligową Stalą Nysa. Mistrzowie Polski grali w najmocniejszym składzie na czele z Wilfredo Leonem i mimo to... mieli problemy. W pierwszym secie pewnie wygrali 25:22, ale już w drugim polegli do... szesnastu.
Stal Nysa pokazała, że jest groźna, a mistrzowie Polski muszą pokazać klasę, by awansować do final four. Ostatecznie kolejne sety wygrali 25:17 i 25:20. W końcówce czwartego seta Wilfredo Leon pojawił się w polu zagrywki przy wyniku 20:20 i zagrywał do końca. W sumie posłał osiem asów w tym spotkaniu.
W drugim meczu rozgrywanym tego dnia siatkarze Warty Zawiercie podjęli u siebie Asseco Resovię. Faworytami byli gospodarze, ale Resovia zawsze jest groźna. Ten mecz rozpoczął się lepiej dla podopiecznych Michała Winiarskiego, którzy szybko wyszli na trzypunktowe prowadzenie (4:1). Jednak jak szybko ją zbudowali, tak szybko stracili (6:6). Chwilę później obraz gry się zmienił i to 9:13 prowadzili siatkarze z Rzeszowa.
W końcówce goście roztrwonili wysoką przewagę, a rywale doprowadzili do wyrównania 22:22. Jednak to ich nie wytrąciło z równowagi, bo wygrali kolejne trzy akcje i zamknęli to spotkanie 22:25.
W drugim secie zaczęliśmy oglądać najlepszą wersję Warty Zawiercie. Siatkarze wyszli na prowadzenie 15:9 i wydawało się, że za chwilę doprowadzą do remisu. Jednak rywale z Rzeszowa się odrodzili i doprowadzili do wyrównania 21:21. Końcówka była bardzo emocjonująca i rozgrywana na przewagi. Ostatecznie stało się to, co przed chwilą wydawało się niemożliwe - Asseco Resovia wygrała drugiego seta 25:27.
Trzecia partia była już bardziej wyrównana. Siatkarze obu drużyn szli łeb w łeb i żadna z drużyn nie zbudowała sobie sporej przewagi. Przynajmniej na początku. Warta Zawiercie odskoczyła co prawda na trzy "oczka" (16:13), ale rzeszowianie szybko odrobili straty - zaczęło się od asa Marcina Janusza. Michał Winiarski próbował reagować - brał czas, by wybić rywali z rytmu i doradzić swoim zawodnikom, co mają grać. Pomogło tylko na chwilę, bo zawiercianom udało się doprowadzić do remisu 22:22, a następnie wyjść na prowadzenie 24:23 za sprawą asa Jurija Hładyra. Ta partia była grana na przewagi. Co ciekawe przy wyniku 24:25 dla Resovii... zgasło światło na hali w Zawierciu, co wywołało konsternację.
Ostatecznie w końcówce więcej zimnej krwi zachowali siatkarze Asseco Resovii i zamknęli tego seta 25:27, a cały mecz 3:0.
W czasie trwania tego meczu dużo się dyskutowało na temat... hali w Zawierciu. Wielokrotnie arbiter odgwizdywała dotknięcie przez piłkę sufitu, co doprowadzało wielu komentujących do furii. "Ta hala powinna być zbanowana do grania w PlusLidze i Pucharze Polski. Nadaje się jedynie do postawienia karuzeli na środku" - pisano w serwisie X.
W półfinale Pucharu Polski Asseco Resovia zmierzy się z Projektem Warszawa, a Bogdanka LUK Lublin z Indykpolem AZS Olsztyn.