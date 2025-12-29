Powrót na stronę główną

Leon nie był najlepszym polskim siatkarzem w 2025 roku. Wiemy, kto go wyprzedził

Na koniec roku Volleyball World przygotował ranking 10 najlepszych siatkarzy 2025 r. Wśród nich nie mogło zabraknąć Polaków. Wilfredo Leon uplasował się na 5. miejscu. Jednak jeden z jego kolegów jest wyżej notowany. O kim mowa?
!Siatkwka mezczyzn Polska - Egipt
Wraz z końcem roku przychodzi czas podsumowań - wtedy to poznajemy wyniki plebiscytów m.in. na najlepszych sportowców danego roku. Nie inaczej jest teraz. Volleyball World powoli odsłania karty w rankingu na najlepszego siatkarza świata.

Polacy wśród najlepszych siatkarzy świata

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Wilfredo Leon - zawodnik Bogdanki LUK Lublin, z którą zdobył mistrzostwo Polski oraz reprezentant Polski, z którą sięgnął po złoto Ligi Narodów oraz brąz mistrzostw świata - w rankingu Volleyball World uplasował się na 5. miejscu.

"Wilfredo rozświetlił międzynarodową scenę, liderując w turnieju Ligi Narodów 2025, który wygrała Polska, a gdzie został ogłoszony najlepszym atakującym turnieju. Następnie pomógł zdobyć brązowy medal na mistrzostwach świata. Na poziomie klubowym był po prostu nie do zatrzymania: z Bogdanką LUK-iem Lublin podbił PlusLigę, zdobywając nagrodę MVP rozgrywek" - napisano w uzasadnieniu.

Jakub Kochanowski wyprzedził Wilfredo Leona

Wilfredo Leon to nie jedyny Polak w tym zestawieniu. Tuż przed nim, bo na 4. miejscu uplasował się Jakub Kochanowski. "Sezon pełen wielkich momentów i regularności. W Lidze Narodów Kochanowski poprowadził Polskę do tytułu, otrzymał nagrodę MVP i najlepszego środkowego w bloku, wykonując kluczowe zagrania i wykazując się stabilnym przywództwem jako kapitan. Ten poziom utrzymał również podczas mistrzostw świata, gdzie ponownie został uznany najlepszym środkowym blokującym, wyróżniając się elitarną skutecznością ataku i obecnością przy siatce" - czytamy.

O wynikach dowiadujemy się z mediów społecznościowych. Światowa federacja siatkówki publikuje nazwiska zawodników, którzy znaleźli się w Top 10 danego roku. Triumfatora poznamy 31 grudnia.

W najlepszej "dziesiątce" znaleźli się także: 6. Simeon Nikołow, 7. Fabio Balaso, 8. Aleks Grozdanow, 9. Jan Kozamernik oraz 10. Patrik Indra. Błażej Winter ze Sport.pl przypomniał, iż "w zeszłorocznym rankingu w TOP 10 również pojawili się dwaj reprezentanci naszego kraju. Wilfredo Leon został sklasyfikowany na 9. miejscu, a drugi był Tomasz Fornal. Zwycięzcą okazał się wówczas Francuz Trevor Clevenot" - pisał na łamach Sport.pl.

 

