Leon nie był najlepszym polskim siatkarzem w 2025 roku. Wiemy, kto go wyprzedził

Wraz z końcem roku przychodzi czas podsumowań - wtedy to poznajemy wyniki plebiscytów m.in. na najlepszych sportowców danego roku. Nie inaczej jest teraz. Volleyball World powoli odsłania karty w rankingu na najlepszego siatkarza świata.

Polacy wśród najlepszych siatkarzy świata

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Wilfredo Leon - zawodnik Bogdanki LUK Lublin, z którą zdobył mistrzostwo Polski oraz reprezentant Polski, z którą sięgnął po złoto Ligi Narodów oraz brąz mistrzostw świata - w rankingu Volleyball World uplasował się na 5. miejscu.

"Wilfredo rozświetlił międzynarodową scenę, liderując w turnieju Ligi Narodów 2025, który wygrała Polska, a gdzie został ogłoszony najlepszym atakującym turnieju. Następnie pomógł zdobyć brązowy medal na mistrzostwach świata. Na poziomie klubowym był po prostu nie do zatrzymania: z Bogdanką LUK-iem Lublin podbił PlusLigę, zdobywając nagrodę MVP rozgrywek" - napisano w uzasadnieniu.

Jakub Kochanowski wyprzedził Wilfredo Leona

Wilfredo Leon to nie jedyny Polak w tym zestawieniu. Tuż przed nim, bo na 4. miejscu uplasował się Jakub Kochanowski. "Sezon pełen wielkich momentów i regularności. W Lidze Narodów Kochanowski poprowadził Polskę do tytułu, otrzymał nagrodę MVP i najlepszego środkowego w bloku, wykonując kluczowe zagrania i wykazując się stabilnym przywództwem jako kapitan. Ten poziom utrzymał również podczas mistrzostw świata, gdzie ponownie został uznany najlepszym środkowym blokującym, wyróżniając się elitarną skutecznością ataku i obecnością przy siatce" - czytamy.

O wynikach dowiadujemy się z mediów społecznościowych. Światowa federacja siatkówki publikuje nazwiska zawodników, którzy znaleźli się w Top 10 danego roku. Triumfatora poznamy 31 grudnia.

W najlepszej "dziesiątce" znaleźli się także: 6. Simeon Nikołow, 7. Fabio Balaso, 8. Aleks Grozdanow, 9. Jan Kozamernik oraz 10. Patrik Indra. Błażej Winter ze Sport.pl przypomniał, iż "w zeszłorocznym rankingu w TOP 10 również pojawili się dwaj reprezentanci naszego kraju. Wilfredo Leon został sklasyfikowany na 9. miejscu, a drugi był Tomasz Fornal. Zwycięzcą okazał się wówczas Francuz Trevor Clevenot" - pisał na łamach Sport.pl.