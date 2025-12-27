Wybierają najlepszego siatkarza świata. Oto miejsce Leona

Rok 2025 powoli dobiega końca. Końcówka grudnia to jak zwykle czas pewnych podsumowań. To właśnie wtedy poznajemy wyniki przeróżnych rankingów czy plebiscytów. Nie inaczej jest w przypadku rankingu Volleyball World na najlepszego siatkarza świata.

Wilfredo Leon piątym siatkarzem świata. "Po prostu nie do zatrzymania"

Od kilku dni w mediach społecznościowych Volleyball World podawane są nazwiska zawodników, którzy zostali wybrani do czołowej dziesiątki mijającego roku. Każdego dnia poznajemy kolejnych wybrańców w kolejności od 10. do pierwszego miejsca. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi dokładnie w sylwestra, czyli 31 grudnia. W sobotę dowiedzieliśmy się natomiast, którą pozycję zajął Wilfredo Leon.

W specjalnym poście na platformie X przekazano, że przyjmujący reprezentacji Polski jest 5. - Wilfredo rozświetlił międzynarodową scenę, liderując w turnieju Ligi Narodów 2025, który wygrała Polska, a gdzie został ogłoszony najlepszym atakującym turnieju. Następnie pomógł zdobyć brązowy medal na mistrzostwach świata. Na poziomie klubowym był po prostu nie do zatrzymania: z Bogdanką LUK-iem Lublin podbił PlusLigę, zdobywając nagrodę MVP rozgrywek - czytamy w uzasadnieniu.

Leon doceniony, a może być jeszcze lepiej. Czekamy na miejsce kolejnego Polaka

Za sporządzenie rankingu odpowiedzialny jest zespół mediów społecznościowych Volleyball World. Poza Leonem w najlepszej "dziesiątce" znaleźli się: 6. Simeon Nikołow, 7. Fabio Balaso, 8. Aleks Grozdanow, 9. Jan Kozamernik oraz 10. Patrik Indra. Nadal czekamy wyłonienie najlepszej "czwórki". Zdaniem ekspertów powinien znaleźć się w niej jeszcze jeden Polak. Mowa o Jakubie Kochanowskim. Poza nim w gronie faworytów wymienia się Aleksandra Nikołowa, Alessandro Michieletto i Simone Gianellego.

W zeszłorocznym rankingu w TOP 10 również pojawili się dwaj reprezentanci naszego kraju. Wilfredo Leon został sklasyfikowany na 9. miejscu, a drugi był Tomasz Fornal. Zwycięzcą okazał się wówczas Francuz Trevor Clevenot.