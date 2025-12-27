Kosmiczne show Kurka w Japonii! "Jeden z najlepszych"

Od tego sezonu Bartosz Kurek występuje w barwach Tokyo Great Bears. Zespół Kaspera Vuorinena zajmuje obecnie piąte miejsce w tabeli ligi japońskiej po sześciu zwycięstwach w piętnastu spotkaniach. Kurek skończył 37 lat, ale wciąż pokazuje, że jest w dobrej formie. Pod sam koniec 2025 roku Tokyo Great Bears zagra dwukrotnie z VC Nagano. Pierwsze spotkanie odbyło się w sobotni poranek czasu polskiego.

Ależ wynik Kurka w przedostatnim meczu w 2025 roku. "Jeden z najlepszych"

Do tej pory Nagano wygrało tylko trzy mecze ligowe. Pierwsze dwa sety były bardzo przyjemne dla zespołu Kurka. W pierwszej partii Tokyo Great Bears szybko uzyskało przewagę siedmiu-ośmiu punktów, która się utrzymywała przez większość seta. Nagano było w stanie zbliżyć się na dystans pięciu punktów, ale Tokyo wygrało 25:19. W drugim secie goście prowadzili już dziewięcioma punktami i ostatecznie wygrali 25:16.

Trzeci set był jedynym, w którym Nagano nawiązało rywalizację z przeciwnikiem. Tokyo przegrywało już 8:13, ale wygrało sześć kolejnych akcji i przez chwilę prowadziło 14:13. Później gospodarze uzyskali trzy punkty przewagi, natomiast drużyna Kurka doprowadziła do remisu 22:22. Nagano wygrało seta 25:23. Tokyo Great Bears zamknęło spotkanie w czterech setach, wygrywając 3:1 z Nagano (25:19, 25:16, 23:25, 25:15).

"Jeden z najlepszych meczów kapitana reprezentacji Polski w trwającym sezonie ligowym" - pisze Jakub Balcerzak na portalu X o występie Kurka. I wypada się z tym zgodzić, bo Kurek zdobył 28 punktów i miał 61 proc. skuteczności w ataku (23/38 pkt). Poza tym Kurek miał trzy asy serwisowe, dwa punktowe bloki i zanotował sześć udanych obron.

Drugie spotkanie Nagano - Tokyo odbędzie się w niedzielę o godz. 05:05 czasu polskiego.

Kurek zagra na igrzyskach w 2028 roku? "Muszę się upewnić"

Wkrótce reprezentacja Polski będzie walczyć o kwalifikację olimpijską na igrzyska, które odbędą się w dniach 14-30 lipca 2028 r. w Los Angeles. Wtedy Kurek będzie miał 39 lat. Czy on może być pewny miejsca w kadrze na IO?

- Muszę jednak się upewnić, że tacy zawodnicy, jak Grzegorz Łomacz, Wilfredo Leon czy Bartek Kurek będą w stanie wytrzymać przygotowania, które nas czekają i grać na odpowiednim poziomie, kiedy nadejdzie właściwy moment. Teraz jest za wcześnie, bym to wiedział. Być może część z zawodników będzie z nami w pewnym momencie, ale może nie zostanie do końca - mówił Nikola Grbić, trener reprezentacji Polski w rozmowie z Agnieszką Niedziałek ze Sport.pl.