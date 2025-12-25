Polska może zagrać z Rosją. Tak zareagował trener

Piotr Graban od kwietnia pełni funkcję selekcjonera reprezentacji Polski - najpierw U-21, a teraz U-22. Do dziś trudno trenerowi zrozumieć, dlaczego podziękowano mu za współpracę w Projekcie Warszawa. Zdobył z tym klubem dwa brązowe medale w PlusLidze (2024, 2025), wygrał Puchar Challenge (2024). Był również o włos od awansu do final four Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie. Teraz Graban jest na ścieżce reprezentacyjnej i bardzo cieszy się z otrzymanej szansy.

Polska może zagrać z Rosją

Graban współpracuje ściśle z trenerem pierwszej reprezentacji Nikolą Grbiciem. Serb co jakiś czas dopytuje o siatkarzy, którzy mogliby trafić do jego drużyny. Choćby w tym roku w kadrze świetnie sprawdzili się Maksymilian Granieczny i Jakub Nowak. Obaj panowie dość długo byli na radarze Grbicia. Udowodnili, iż warto było na nich stawiać.

Jeśli natomiast chodzi o zespół prowadzony przez Grabana, to niebawem może się on zmierzyć z Rosją. Światowa Federacja Siatkówki (FIVB) oznajmiła bowiem, że od 1 stycznia 2026 roku dopuści młodzieżowe reprezentacje Rosji i Białorusi do udziału w rozgrywkach międzynarodowych.

Graban nie ma wątpliwości. "Nie byłbym zadowolony"

W rozmowie z "Wprost" Graban został zapytany o to, co sądzi o ewentualnym starciu z Rosją. Jego reakcja była wymowna.

- To zapewne nie byłaby moja decyzja, gdyby trzeba było się zmierzyć. Tak samo było z Izraelem. Byli na kwalifikacjach mistrzostw Europy, zostali dopuszczeni i grali. Nie mam na wszystko wpływu - podkreślił.

Selekcjoner reprezentacji Polski U-22 zdradził również, jakie będzie jego podejście przed potencjalnym starciem ze Sborną.

- Jeśli trzeba będzie zagrać z Rosją, to podejdę do tego, jak do meczu, który będziemy chcieli wygrać. Na pewno nie byłbym jednak zadowolony. Dane kraje powinny odpowiadać, jako naród za zło, które robią. Niestety, w przypadku, w którym światowa czy europejska federacja ich dopuści do grania, to co ja, jako trener mogę więcej powiedzieć? - zakończył.