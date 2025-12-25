Reprezentanci Polski wywołali skandal za granicą. "Brak szacunku"

Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie spędzili drugą połowę grudnia na rywalizacji w Klubowych Mistrzostwach Świata w Belem. Polski zespół wrócił z Brazylii z brązowym medalem. Duże emocje wywołała nie tylko gra siatkarzy Zawiercia, ale również ich pozaboiskowe poczynania.

Skandal z udziałem siatkarzy Zawiercia. Wystąpili w kontrowersyjnym teledysku

Duże poruszenie w Brazylii wywołali Mateusz Bieniek i Bartosz Kwolek. Siatkarze wystąpili w adaptacji teledysku do słynnej piosenki "It's Beginning to Look a Lot like Christmas". Zawodnicy Zawiercia odegrali rolę brazylijskiego gangu.

Taka postawa nie spodobała się Brazylijczykom. W dodatku emocje na Instagramie potęgowali fani Zawiercia, którzy w kpiący sposób odnieśli się do Brazylii.

- Warta Zawiercie została przyjęta z szacunkiem, serdecznością i gościnnością w Belém. Otworzyliśmy drzwi, powitaliśmy ich i traktowaliśmy z godnością. A oni odpłacili nam się w ten sposób: stereotypami, uprzedzeniami i brakiem szacunku. Gościnności nie należy mylić z tolerancją dla uprzedzeń - czytamy na Instagramie oficialelitedovolei.

Mateusz Bieniek przeprosił Brazylijczyków

Na całą sytuację szybko zareagował jeden z jej negatywnych bohaterów Mateusz Bieniek, który usunął nagranie ze swojego profilu. Zamieścił również na instastories przeprosiny skierowane do brazylijskich kibiców.

- Nasz udział miał stanowić wyłącznie humorystyczny akcent. Nie miał na celu być ksenofobicznym, ani lekceważącym. Szczerze przepraszamy, jeżeli nagranie zostało odebrane inaczej i wywołało dyskomfort. Bardzo dobrze wspominamy pobyt w Brazylii. Po raz kolejny to było świetne doświadczenie - pisze na swoim instastories Mateusz Bieniek.

Aluron CMC Warta Zawiercie wróci do rywalizacji w nowym roku już 3 stycznia. Zagra na wyjeździe w meczu 15. kolejki PlusLigi z PGE Projektem Warszawa.