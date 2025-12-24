To jest hit! Wilfredo Leon pokazał, co powiesił na choince

Wigilia Bożego Narodzenia przypadła w tym roku na środę. Zgodnie z tradycją to właśnie wtedy, o poranku, powinno się wraz z rodziną ubierać choinkę. Jednak według współczesnych zwyczajów, drzewka ubierane są nieco wcześniej. Przesądni nawet odradzają ubierania choinki w dniach 7-11 grudnia, tłumacząc to "pechowym czasem".

REKLAMA

Zobacz wideo Bartosz Bednorz po wygranej Warszawy z Kędzierzynem-Koźlem: Oddychaliśmy rękawami, ale pokazaliśmy, że mamy charakter

Wilfredo Leon tak spędza święta. Pokazał, co powiesił na choince

Wilfredo Leon - siatkarz i zdobywca wielu trofeów klubowych i reprezentacyjnych najprawdopodobniej choinkę ubierał w Wigilię, czyli zgodnie z tradycją.

Zdjęciem z tego wydarzenia podzielił się na Instastories. Na fotografii możemy zobaczyć siatkarza zakładającego bombkę. Ale nie byle jaką - jest ona pomarańczowa i inna od pozostałych, a na środku widnieje napis "Mistrz Polski". Poniżej przyjmujący napisał:

Zobacz też: Piekło w warszawskiej szkole. Mistrz Polski reaguje na to, co zrobili jego córce

"Bombka Bogdanki LUK Lublin na swoim miejscu" - czytamy.

Wilfredo Leon ubiera choinkę screen - https://www.instagram.com/stories/wilfredo_leon_official/3794822156560158417/

Wilfredo Leon spędza święta z najbliższymi - żoną Małgorzatą oraz rodzicami - Aliną Venero Bozą i Wilfredo Leonem Hechavarrią. Pochwalił się tym na swoim Instagramie, wrzucając post ze zdjęciami z podpisem "Wesołych świąt" w różnych językach.

"Wesołych Świąt od naszej rodziny dla Waszej!" - napisał.