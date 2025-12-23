Była końcówka trzeciego seta przy prowadzeniu zespołu InPost ChKS Chełm 2:0 w setach i 24:22. Wydawało się, że dojdzie do dużej niespodzianki, bo przecież zespół z Chełma to beniaminek rozgrywek, który dotychczas zdobył tylko dziewięć punktów, a goście aż 25! Gospodarze zmarnowali jednak wtedy aż trzy piłki meczowe przy wynikach 24:22 i 25:24.

Było 25:19, 25:15, 24:22. I nagle sensacyjny zwrot! Mecz roku w PlusLidze

Przy stanie 26:26 goście zepsuli zagrywkę, a po chwili zablokowany został Irańczyk Amirhosejn Esfandijar. - W końcówce nie skończył wielu ataków. Nic dziwnego, że jest teraz wściekły - mówił komentator Polsatu Sport.

W czwartym secie Mariusz Marcyniak zaserwował asa i było 15:13. Po raz pierwszy w tym secie gospodarze mieli przewagę dwóch punktów. Wtedy na zagrywkę wszedł niemiecki przyjmujący Moritz Karlitzek. Opuścił pole serwisowe w momencie, gdy jego zespół prowadził 18:15. Świetnie w tym okresie atakował z kontry Czech Jan Hadrava, a dwa razy zablokowany został Esfandijar, który nie był już tak skuteczny, jak w poprzednich setach.

O losach meczu zadecydował tie-break. Rozpoczął się on fatalnie dla gospodarzy. Dwa razy zablokowany został Esfandijar i trener gospodarzy Krzysztof Andrzejewski poprosił o czas. Po chwili po nieudanym ataku gospodarzy i asie Karola Borkowskiego było 4:0. Beniaminek miał wielkie problemy w ataku, już w połowie seta miał aż cztery ataki w aut. Po takich nieudanych zagraniach Remigiusza Kapicy i Martiusza Marcyniaka było 6:2 dla gości, którzy potem pewnie utrzymali przewagę.

Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Karlitzek - 21., a dla przegranych Esfandijar (23.).

Indykpol AZS Olsztyn z 27 punktami w 13 meczach awansował na czwarte miejsce w tabeli. Do lidera PGE Projektu Warszawa traci tylko punkt. InPost ChKS Chełm z dziesięcioma punktami jest na 12. pozycji.

InPost ChKS Chełm - Indykpol AZS Olsztyn 2:3 (25:19, 25:15, 26:28, 20:25, 8:15)