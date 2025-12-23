Dramatyczne wieści przed hitem PlusLigi! "Możliwością był walkower"

Walka o mistrzostwo PlusLigi trwa w najlepsze. Aktualnie pierwsi są siatkarze Projektu Warszawa, a tuż za nimi Bogdanki LUK Lublin, którzy bronią tytułu mistrza Polski. We wtorek 23 grudnia zaplanowano hit z udziałem obu tych drużyn.

Projekt Warszawa stracił siedmiu siatkarzy

Niestety zamiast prawdziwego widowiska obejrzymy... eksperyment siatkarski. O wszystkim poinformował Projekt Warszawa w komunikacie. "Z przyczyn zdrowotnych w meczu z Bogdanką LUK Lublin nie wystąpi siedmiu zawodników PGE Projektu Warszawa. Pozostałych siedmiu - zgodnie z aktualnym stanem - jest do dyspozycji sztabu szkoleniowego w tym spotkaniu" - czytamy.

"Wykluczenia siedmiu zawodników mają charakter zdrowotny oraz są spowodowane nagłymi i ciężkimi infekcjami z objawami gorączki. Część zespołu pozostała w Warszawie, z kolei w trakcie podróży autokarem na mecz dolegliwości wskazujące na infekcję zgłosiło dwóch kolejnych zawodników" - dodano.

W poniedziałek 22 grudnia klub poinformował przedstawicieli ligi o zaistniałej sytuacji i poprosił o przełożenie terminu. Jednak... się to nie uda, a w odpowiedzi władze Projektu Warszawa usłyszały, że "ze względu na intensywność kalendarza, to spotkanie musi zostać rozegrane w docelowym terminie" - czytamy.

"Decyzja o zawnioskowaniu o przełożenie meczu została podjęta mając na względzie przede wszystkim zdrowie zawodników, a także bezpieczeństwo pozostałych uczestników rozgrywek, w tym członków drużyny przeciwnej. Dodatkowo pragniemy nadmienić, że sytuacja ma charakter losowy i nie była do przewidzenia w ciągu ostatnich dni" - tłumaczy drużyna.

"Jedną z możliwości byłoby oddanie meczu walkowerem, ale byłoby to niezgodne z wartościami naszej drużyny" - podkreśla klub.

Kto może zagrać z Bogdanką?

Kto będzie mógł zagrać we wtorkowym meczu z Bogdanką LUK Lublin? Projekt Warszawa informuje, iż dostępni są:

Rozgrywający: Jan Firlej i Michał Kozłowski,

przyjmujący: Kevin Tillie i Brandon Koppers

Lbero: Damian Wojtaszek i Maciej Olenderek.

"Dodatkowo po niedawno przebytej infekcji do składu wraca nieobecny w ostatnim ligowym spotkaniu środkowy drużyny - Jurij Semeniuk" - relacjonuje klub.

Czy siatkarzom Projektu Warszawa uda się coś ugrać? tego przekonamy się o godz. 20:15 we wtorek 23.12, kiedy to rozpocznie się to spotkanie.